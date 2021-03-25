Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun bitimine 4 hafta kala, Play-Off ve saha avantajını sağlayan ilk 4 sıra için yapılan rekabetin dozu artmaya devam ediyor. Geçen hafta, ilk 4 için önemli bir maç olan Bayern Münih'e Almanya'da kaybeden Anadolu Efes'in artık fire verme şansı yok. İç sahadaki son maçına çıkacak Lacivert-Beyazlılar ilk yarıda 80-77 yendiği Panathinaikos'u ağırlayacak. Efes'in kalan diğer 3 maçını ise deplasmanda oynayacak. Efes, PAO maçına ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na dikkat çekmek için 'Harekete Geç' formasıyla çıkacak.

Temsilcimiz, bu karşılaşmada galip gelmesi halinde, 16’şar galibiyetli Baskonia Vitoria Gasteiz ve Valencia 31. hafta karşılaşmalarında mağlup olurlar ise normal sezonun bitimine üç hafta kala play-off’lara yükselmeyi garantileyecek.

Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma 20:30’da başlayacak ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak. Anadolu Efes - Panathinaikos maçının canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

EuroLeague'deki 8 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Bayern Münih karşısında son bulan lacivert-beyazlılar, 19 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor. Konuk takım ise 10 galibiyet ve 18 mağlubiyetle 16. basamakta yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Yunanistan’da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 80-77 kazanmıştı.

Ergin Ataman yok

Bayern Münih maçının sonundaki hakemlere verdiği tepki nedeniyle Euroleague'in tarihi bir kararla 1 maç men cezası verdiği coach Ergin Ataman, Panathinaikos'a karşı takımının başında yer almayacak. Ataman'ın yerine yardımcısı Yakup Sekizkök sahada olacak.

Avrupa’da 717. randevu

Anadolu Efes, Panathinaikos karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 717. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 716 karşılaşmada 407 galibiyet ve 309 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, EuroLeague'de ise 469. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 468 karşılaşmada 250 galibiyet aldı, 218 kez salondan mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes, Panathinaikos OPAP maçına "Harekete Geç" formasıyla çıkacak

Çeşitli proje ve uygulamalarıyla; “Anadolu’dan Yarınlara Anadolu Grubu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyumluluk Raporu”nda yer almayı başaran Anadolu Efes, bu karşılaşmada; dünya liderleri tarafından Eylül 2015’te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen ve 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na dikkat çekmek için #17 #HareketGeç formasıyla çıkacak.

Bu maç için özel olarak tasarlanan forma, herkesi sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçmeye çağıracak. Ayrıca forma üzerinde yer alan QR kod da basketbolseverleri https://www.kureselamaclar.org/ adresine yönlendirecek. Anadolu Efes oyuncuları da #HareketeGeç mesajlı videolarıyla bu önemli harekete destek olacak.

Anadolu Grubu’nun sosyal kuruluşlarından biri olarak kuruluş misyonu itibarıyla bir sosyal sorumluluk projesi olan Anadolu Efes Spor Kulübü, toplumsal değer yaratan projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor.

Turkish Airlines EuroLeague’in normal sezonundaki son iç saha maçında Panathinaikos OPAP’ı 25 Mart 2021 Perşembe günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda ağırlayacak olan Anadolu Efes, bu karşılaşmaya çok özel bir formayla çıkacak.

2015 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na destek olmak için özel bir tasarım hazırlayan Anadolu Efes, 17 maddelik amaçlara dikkat çekecek. Forma üzerinde yer alan QR kod da https://www.kureselamaclar.org/ sayfasına yönlendirme yapacak. Anadolu Efes oyuncuları da farkındalığı artırmak için #HareketeGeç mesajlı videolarda yer alacak.