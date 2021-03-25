Anadolu Efes - Panathinaikos maçı (CANLI)

Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun bitimine 4 hafta kala, Play-Off ve saha avantajını sağlayan ilk 4 sıra için yapılan rekabetin dozu artmaya devam ediyor. Geçen hafta, ilk 4 için önemli bir maç olan Bayern Münih'e Almanya'da kaybeden Anadolu Efes'in artık fire verme şansı yok. İç sahadaki son maçına çıkacak Lacivert-Beyazlılar ilk yarıda 80-77 yendiği Panathinaikos'u ağırlıyor. Efes'in kalan diğer 3 maçını ise deplasmanda oynayacak.

Anadolu Efes 24-21 Panathinaikos | 1. Çeyrek Sonucu

Anadolu Efes 43-33 Panathinaikos | İlk Yarı Sonucu

Anadolu Efes 60-49 Panathinaikos | 3. Çeyrek Sonucu

Anadolu Efes, Panathinaikos maçına ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na dikkat çekmek için 'Harekete Geç' formasıyla çıktı.

Temsilcimiz, bu karşılaşmada galip gelmesi halinde, 16’şar galibiyetli Baskonia Vitoria Gasteiz ve Valencia 31. hafta karşılaşmalarında mağlup olurlar ise normal sezonun bitimine üç hafta kala play-off’lara yükselmeyi garantileyecek.

Anadolu Efes - Panathinaikos maçı hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma 20:30’da başladı ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanıyor. Anadolu Efes - Panathinaikos maçının canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde.

EuroLeague'deki 8 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Bayern Münih karşısında son bulan lacivert-beyazlılar, 19 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor. Konuk takım ise 10 galibiyet ve 18 mağlubiyetle 16. basamakta yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Yunanistan’da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 80-77 kazanmıştı.

Ergin Ataman yok

Bayern Münih maçının sonundaki hakemlere verdiği tepki nedeniyle Euroleague'in tarihi bir kararla 1 maç men cezası verdiği coach Ergin Ataman, Panathinaikos'a karşı takımının başında yer alamadı. Ataman'ın yerine yardımcısı Yakup Sekizkök sahada.