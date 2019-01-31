Anadolu Efes, Panathinaikos deplasmanında

THY Euroleague'in 21. haftasında Anadolu Efes, yarın TSİ 22.30'da deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos ile karşılaşacak. Ligde lacivert-beyazlılar 13 galibiyetle 4. sırada yer alırken, Yunan temsilcisi ise 8 galibiyetle 12. sırada bulunuyor.

23. randevu

Panathinaikos ile Anadolu Efes Euroleague'de bugüne kadar 22 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Efes 8 kez parkeden galip ayrılırken, Pana ise 14 kez rakibini mağlup etti. Ligin ilk yarısında İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden lacivert-beyazlılar 78-62'lik skorla galip ayrıldı.

Avrupa arenasındaki 642. maçına çıkacak olan Efes, bugüne kadar oynadığı 641 karşılaşmada 353 galibiyet ve 288 yenilgi aldı. Euroleague’de ise 394. karşılaşmasını oynayacak olan lacivert-beyazlılar, bu kupada bugüne kadar 196 galibiyet elde ederken, 197 yenilgi aldı.

İstatistiklerle iki takım

Anadolu Efes ligde 85.5 sayı ortalamasıyla oynarken, Panathinaikos ise 77.3 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Efes'te Rodrigue Beaubois 12.8 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. Yunan temsilcisinde ise Nick Calathes 11.3 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

İHA