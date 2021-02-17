Turkish Airlines EuroLeague, verilen 1 haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcilerimizden Anadolu Efes, 25. maç döneminde Olympiakos'u konuk edecek. İki ekip arasında ligin ilk yarısında Yunanistan’da oynanan karşılaşmayı takımımız 84-79 kazanmıştı. Turkish Airlines Euroleague’in 24. maç döneminde Anadolu Efes, İspanya’nın FC Barcelona takımını deplasmanda 88-86 mağlup etmiş, Olympiakos ise bir diğer Yunan ekibi Panathinaikos Opap’a evinde 88-77 yenilmişti. Euroleague’de 24. haftanın ardından bir maçı eksik Anadolu Efes 13 galibiyet ve 10 mağlubiyet ile 8., Olympaikos ise 11 galibiyet ve 13 mağlubiyet ile 12. sırada yer alıyor.

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Anadolu Efes-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

18 Şubat Perşembe günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma 20:30’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi ve detaylar haberimizde olacak.

Avrupa’da 710. maçına çıkacak

Anadolu Efes, Olympiakos karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 710. maçına çıkacak. Lacivert-Beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 709 karşılaşmada 401 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, EuroLeague'de ise 462. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 461 karşılaşmada 244 galibiyet alırken, 217 kez salondan mağlup ayrıldı.

Ergin Ataman: Çok önemli bir maça çıkacağız

Zorlu karşılaşma öncesi Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, açıklamalarda bulundu. Play-Off yarışında önemli bir maça çıkacaklarını belirten Ataman, "Olympiacos, Kostas Sloukas ve Vassilis Spanoulis’in hem sayı ürettiği hem de takımı yönlendirdiği, Shaquielle McKissic’in bire bir oyunları, Georgios Printezis’in tecrübesi ve atletik uzunları ile sert savunma yapan bir takım. İyi top paylaşımı yapıp, savunmada fiziksel mücadele ile kazanarak play off yolunda avantaj elde etmemiz gereken çok önemli bir maça çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Chris Singleton: Ev sahibi olma avantajımızı kullanmalıyız

Zorlu karşılaşma öncesinde Anadolu Efes'in yıldız isimlerinden Chris Singleton açıklamalarda bulundu. Evlerinde oynayacakları bu mücadeleyi kazanmaları gerektiğini belirten Singleton, "Olympiacos iyi bir takım. Onlar da bizim gibi Play-Off’lara kalmak için mücadele ediyorlar. Tecrübeli bir kadroları var, bu maç zorlu bir mücadeleye sahne olacak. Ev sahibi olma avantajımızı kullanmalıyız ve evimizde kaybetmemeliyiz. Bu maçı kazanarak bir hafta ara sonrasında Euroleague’e iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.