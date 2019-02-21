Avrupa Ligleri’nde geçen haftaki kupa maçları nedeniyle ara verilen EuroLeague, 23. maç dönemi karşılaşmalarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Play-Off iddiasını sürdüren Anadolu Efes, coach David Blatt yönetimindeki Yunan devi Olympiakos’u ağırlayacak. 14 galibiyetle 4. sırada bulunan ve yerini korumayı hedefleyen Lacivert- Beyazlılar için, saha üstünlüğünü sağlayan ilk 4 için bu karşılaşmadan mutlak zafer çıkarmaya çalışacak. 3 maçtır kaybeden Olympiakos ise 12 galibiyet, 10 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Atina’da oynanan maçı Anadolu Efes, 88-81 kaybetmişti.

Anadolu Efes - Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Sinan Erdem Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak. Kritik maç beIN Haber'den naklen yayınlanacak.

‘Spanoulis yok’

Karşılaşma öncesi takımdaki son durumu değerlendiren coach Ergin Ataman, “Micic kupadan beri takımla çalışamadı. Bu akşam kendisini deneyeceğiz. Moerman ilk kez takımla çalışacak. Simon’un ayağı burkuldu. Ancak sağlık heyeti ile konuştum. Çok ciddi olmadığını söylediler. Sıkıntılarımız var. Hem seyirciye hem de kalan oyuncuların mücadelesine çok ihtiyaç duyuyoruz. Olympiakos’ta da Spanoulis yok. Bu da bizim için avantaj. Her ne kadar bu sezon çok iyi oynamasa da maç sonlarında çok tecrübeli. Şartlar ne olursa olsun seyirci ile sinerjiyi yeniden oluşturmalıyız” dedi.

‘Bunlar mı yetiştirdiğin hakemler’

Kupa finalindeki itirazına ve ‘Olympiakos gibi mi yapalım’ sözlerini de açıklayan Ataman şunları söyledi: “Finalde itiraz etsem ikinci teknik faulden atılacaktım. Baktım masada Yunan Kostas Rigas var. Rigas’ı da çok iyi tanıyorum. MHK üyesi de değil aslında o masada ne yaptığını da anlamadım. Hakem eğitimine danışmanlık yapıyor. Orada biraz ona çıkıştım. ‘Bunlar mı yetiştirdiğin hakemler’ diye. Yunanlı olduğu için ‘biz de Olympiakos gibi mi yapalım’ dedim”.