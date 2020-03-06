Anadolu Efes - Olympiakos (CANLI)

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague'in 28. maç döneminde Yunan temsilcisi Olympiakos’u konuk ediyor. Çift maç haftasında ilk olarak İsrail’de Maccabi FOX’la karşılaşan Ergin Ataman'ın öğrencileri, rakibine 77-75 kaybetti. Bu yenilgiyle 11 maçlık galibiyet serisi sonlanan ve 2020 yılında Euroleague'de ilk kez kaybeden Anadolu Efes, buna karşın 23 galibiyetle liderliğini sürdürdü. Ligde 12 galibiyetle 11. sırada bulunmasına rağmen play-off sınırındaki takımlarla aynı kazanma sayısına sahip Olympiakos, haftanın ilk maçında derbide Panathinaikos’u 81-78 yendi.

MAÇ BAŞLADI





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Anadolu Efes - Olympiakos maçı hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma saat 20.30’da başladı. beIN Sports Haber'den şifresiz olarak ekranlara gelen maçın skor takibi haberimizde.

Avrupa’daki 686. maç

Anadolu Efes, Maccabi FOX müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 686. maçına çıktı. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa arenasında oynadığı 685 karşılaşmada 387 galibiyet ve 298 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi’nde 438. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 437 karşılaşmada 230 galibiyet ve 207 yenilgi yaşadı.

İki ekip Turkish Airlines Euroleague'de bugüne dek 39 kez karşılaştı. Bu 39 maçın 21’ini Yunan ekibi, 18’ini Anadolu Efes kazandı. Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı Anadolu Efes, deplasmanda 86-67 kazanmıştı.