Anadolu Efes - Olympiacos (CANLI)

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Avrupa liglerinde geçen haftaki kupa maçları nedeniyle ara verilen EuroLeague, 23. maç dönemi karşılaşmalarıyla kaldığı yerden devam ediyor.

Play-Off iddiasını sürdüren Anadolu Efes, coach David Blatt yönetimindeki Yunan devi Olympiacos’u ağırlıyor.

14 galibiyetle 4. sırada bulunan ve yerini korumayı hedefleyen Lacivert- Beyazlılar için, saha üstünlüğünü sağlayan ilk 4 için bu karşılaşmadan mutlak zafer çıkarmaya çalışıyor.

3 maçtır kaybeden Olympiakos ise 12 galibiyet, 10 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Atina’da oynanan maçı Anadolu Efes, 88-81 kaybetmişti.

İLK ÇEYREK SONUCU: 18-22

İLK YARI SONUCU: 36-35

Temsilcimiz Anadolu Efes, Simon ve Moerman'dan gelen dış şut isabetleriyle karşılaşmaya 8:35 kala 6-0'ı yakalayarak başladı. Efes, 6:30 kala da skoru 10-3'e getirince Olympiacos'un başantrenörü David Blatt, mola almak durumunda kaldı.

Yeni transferden ilk sayılar

Olympiacos'un yeni transferi Briante Weber, Anadolu Efes maçıyla birlikte EuroLegue'de ilk kez süre almayı başardı.

26 yaşındaki oyuncu, 5:29 kala bulduğu üçlükle ilk sayılarını atarken skoru da 12-7'ye getirdi.

Moerman ve Simon ile birer üçlük isabeti daha bulan Anadolu Efes, 4:07 kala skoru 18-9'a getirdi. Fakat sonrasında Weber ve Milutinov ile sayılar bularak seri yakalayan Olympiacos, 1:16 kala 18-18 eşitliği yakaladı. Konuk ekip, periyodu da 18-22'lik skorla önde tamamladı.

Olympiacos'tan 17-0'lık seri

İlk çeyreğin bitimine 4:07 kala 18-9'luk skorla üstün olan taraf temsilcimiz Anadolu Efes'ti. Fakat sonrasında 17-0'lık seri yakalayan Olympiacos, ikinci çeyreğin bitimine 8:08 kala skoru 18-26 yaptı.

Konuk ekip, ilk 5 dakikalık bölümü de 27-31'lik skorla üstün geçti. Temsilcimiz, 1:39 kala Simon ile isabeti buldu ve skoru 34-34'e getirdi. İlk yarının bitimine 9 saniye kala Moerman ile de basketi bulan temsilcimiz, ilk yarıyı 36-35 üstün kapattı.

Anadolu Efes, üçüncü çeyreğe etkili başlayan taraf oldu ve 5:42 kala skoru 47-37 yaptı.

Takımların skor dağılımı için tıklayınız

Anadolu Efes - Olympiakos maçı hangi kanalda?

Sinan Erdem Salonu'nda oynanan karşılaşma 20.30'da başladı. Kritik maç beIN Haber'den naklen yayınlanıyor.

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

‘Spanoulis yok’

Karşılaşma öncesi takımdaki son durumu değerlendiren coach Ergin Ataman, “Micic kupadan beri takımla çalışamadı. Bu akşam kendisini deneyeceğiz. Moerman ilk kez takımla çalışacak. Simon’un ayağı burkuldu. Ancak sağlık heyeti ile konuştum. Çok ciddi olmadığını söylediler. Sıkıntılarımız var. Hem seyirciye hem de kalan oyuncuların mücadelesine çok ihtiyaç duyuyoruz. Olympiakos’ta da Spanoulis yok. Bu da bizim için avantaj. Her ne kadar bu sezon çok iyi oynamasa da maç sonlarında çok tecrübeli. Şartlar ne olursa olsun seyirci ile sinerjiyi yeniden oluşturmalıyız” dedi.

‘Bunlar mı yetiştirdiğin hakemler’

Kupa finalindeki itirazına ve ‘Olympiakos gibi mi yapalım’ sözlerini de açıklayan Ataman şunları söyledi: “Finalde itiraz etsem ikinci teknik faulden atılacaktım. Baktım masada Yunan Kostas Rigas var. Rigas’ı da çok iyi tanıyorum. MHK üyesi de değil aslında o masada ne yaptığını da anlamadım. Hakem eğitimine danışmanlık yapıyor. Orada biraz ona çıkıştım. ‘Bunlar mı yetiştirdiğin hakemler’ diye. Yunanlı olduğu için ‘biz de Olympiakos gibi mi yapalım’ dedim”.