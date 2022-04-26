Turkish Airlines Euroleague play-off üçüncü maçında Anadolu Efes, sahasında İtalya temsilcisi Olimpia Milano'yu konuk edecek. Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşmadan taraftarının da desteğiyle galibiyet ile ayrılarak seride yeniden öne geçmek istiyor. İtalyan ekibi ise kaybettiği saha avantajını geri almanın peşinde olacak.

Bilindiği gibi Anadolu Efes, rakibi ile oynadığı ilk karşılaşmayı 64-48 kazanmış, ikinci karşılaşmayı 66-73 kaybetmiş ve seride durum 1-1’e gelmişti.

5 maç üzerinden oynanacak olan Play-off eşleşmesinde 3 galibiyete ulaşan taraf adını Sırbistan'ın başkenti Belgard'da gerçekleştirilecek olan Final Four'a yazdıracak.

Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma 26 Nisan (Bugün) 20:30’da başlayacak ve beIN Sports 3 ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

Avrupa'da 764. maç

Avrupa arenasındaki 764. maçına çıkacak olan Anadolu Efes bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 763 karşılaşmada 434 galibiyet ve 329 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 56,9) aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 516. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 515 karşılaşmada 277 galibiyet ve 238 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 53,8) elde etti.

Önceki karşılaşmalar

Anadolu Efes ile Milano Avrupa kupalarında bugüne kadar 36 kez karşılaşırken, temsilcimiz 22 galibiyet ve 14 mağlubiyet aldı. İki takım arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçta iki ekip de birbirlerini birer kez mağlup etti. Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 34 karşılaşmada ise Anadolu Efes 21 galibiyet ve 13 mağlubiyet elde etti.