Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı canlı

Turkish Airlines Euroleague play-off dördüncü maçında Anadolu Efes, İtalyan temsilcisi Olimpia Milano'yu konuk ediyor. Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki karşılaşmadan taraftarlarının da desteğiyle galip ayrılarak seriyi 3-1'e getirmek ve adını Final Four'a yazdırmak istiyor. Milano ise kazanarak seriyi İtalya'ya taşıma peşinde...

Bilindiği gibi Anadolu Efes, rakibi ile oynadığı ilk karşılaşmayı 64-48 kazanmış, ikinci karşılaşmayı 66-73 kaybetmiş ve üçüncü karşılaşmayı ise 77-65 kazanarak seride durumu 2-1’e getirmişti. Anadolu Efes bu karşılaşmadan da galip ayrıldığı takdirde seriyi 3-1’e getirecek ve Sırbistan'ın başkenti Belgard'da gerçekleştirilecek olan Final Four’a yükselecek.

İlk Çeyrek Sonucu: Anadolu Efes 19-11 Olimpia Milano

İkinci Çeyrek Sonucu: Anadolu Efes 42-43 Olimpia Milano

Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma 20:30’da başladı ve beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Avrupa'da 765. maç

Avrupa arenasındaki 765. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 764 karşılaşmada 435 galibiyet ve 329 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 56,9) aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 517. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 516 karşılaşmada 278 galibiyet ve 238 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 53,9) elde etti.

Önceki karşılaşmalar

Anadolu Efes ile Olimpia Milano, Avrupa kupalarında bugüne kadar 37 kez karşılaşırken, takımımız 23 galibiyet ve 14 mağlubiyet aldı. İki takım arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçta iki ekip de birbirlerini birer kez mağlup etti. Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 35 karşılaşmada ise takımımız 22 galibiyet ve 13 mağlubiyet elde etti.