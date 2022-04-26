Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı (CANLI)

Turkish Airlines Euroleague play-off üçüncü maçında Anadolu Efes, sahasında İtalya temsilcisi Olimpia Milano'yu konuk ediyor. Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmadan taraftarının da desteğiyle galibiyet ile ayrılarak seride yeniden öne geçmek istiyor. İtalyan ekibi ise kaybettiği saha avantajını geri almanın peşinde.

Bilindiği gibi Anadolu Efes, rakibi ile oynadığı ilk karşılaşmayı 64-48 kazanmış, ikinci karşılaşmayı 66-73 kaybetmiş ve seride durum 1-1’e gelmişti.

5 maç üzerinden oynanacak olan Play-off eşleşmesinde 3 galibiyete ulaşan taraf adını Sırbistan'ın başkenti Belgard'da gerçekleştirilecek olan Final Four'a yazdıracak.

İLK ÇEYREK SONUCU | Anadolu Efes 25-17 Olimpia Milano

İLK ÇEYREK SONUCU | Anadolu Efes 42-35 Olimpia Milano

Euroleague'de normal sezonu ilk 4 içinde bitiremeyen Anadolu Efes, bu yüzden Play-Off turunda rakipleri karşısında saha avantajı alamamıştı. Ancak bu hiçbir şeyi değiştirmedi son şampiyon unvanına sahip coach Ergin Ataman'ın öğrencileri, İtalya deplasmanında Milano'yu ilk maçta inanılmaz bir basketbolla yendi, hem galibiyeti aldı hem de Final-Four için ne kadar iddialı olduklarını bir kez daha göstermişti. Datome'nin sakatlık nedeniyle forma giyemediği Milano'da bir de pota altının kritik isimlerinden Melli şoku yaşandı. Her şey lehimize işliyordu ancak 2. maçta Lacivert-Beyazlılar beklenenin çok altında bir oyun sergileyip seride ilk yenilgisini aldı ve İstanbul'a 1-1'lik seri ve saha avantaıyla dönmüştü...

Luigi Datome kadroda yer alacak

İşte Final-Four yolunda Anadolu Efes kritik haftaya girdi. Lacivert-Beyazlılar, İstanbul'da bugün ve perşembe günün oynanacak 2 maçı da kazanıp, Final-Four biletini tarihinde 5 kez daha cebine koymak istiyor.. İstanbul'a taşınan Play-Off serisi öncesi, coach Ergin Ataman 'Milano'daki atmosfer iyiydi ama İstanbul'da bunun iki katı olacak' demişti... Taraftarlar günler öncesinden biletleri tüketti ve Sinan Erdem'de tek yürek olmak için saatleri saymaya başladı. Bugün oynanan serinin 3. maçında Anadolu Efes mutlak galibiyet için sahaya çıktı ve seriyi 2-1'e taşımaya çalışıyor. Milano sakatlıklarla uğraşırken, uzun süredir forma giyemeyen Datome, bugünkü maçta kadroda yer alıyor. Eski Fenerbahçeli son lig maçında süre aldı.

Messina'dan Rodriguez açıklaması

Serinin 2. maçında sakatlık yaşayan başarılı oyun kurucu Sergio Rodriguez'in durumuyla ilgili ise açıklamayı Milano coachu Ettore Messina yaptı: “Durumumuzun herkes tarafından biliniyor. Sakatlığı bulunan oyuncular arasında Sergio Rodriguez’in bize birkaç dakika katkı verip veremeyeceğini görmek için elimizden geleni yapacağız".

Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma 26 Nisan (Bugün) 20:30’da başladı ve beIN Sports 3 ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Avrupa'da 764. maç

Avrupa arenasındaki 764. maçına çıkan Anadolu Efes bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 763 karşılaşmada 434 galibiyet ve 329 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 56,9) aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 516. maçına çıkan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 515 karşılaşmada 277 galibiyet ve 238 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 53,8) elde etti.

Önceki karşılaşmalar

Anadolu Efes ile Milano Avrupa kupalarında bugüne kadar 36 kez karşılaşırken, temsilcimiz 22 galibiyet ve 14 mağlubiyet aldı. İki takım arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçta iki ekip de birbirlerini birer kez mağlup etti. Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 34 karşılaşmada ise Anadolu Efes 21 galibiyet ve 13 mağlubiyet elde etti.