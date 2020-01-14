Anadolu Efes - Olimpia Milano canlı yayın canlı izle

Turkish Airlines EuroLeague'de çift maçlı haftada Anadolu Efes, üst üste iki karşılaşmasını da evinde oynayacak. Haftanın açılışında, Avrupa Ligi’nde 15 galibiyetle zirvede yer alan Anadolu Efes, İtalyan ekibi Milano’yu ağırlıyor. Sezonun ilk yarısında Lacivert-Beyazlılar, Play-Off’un iddialı ekibini 81-76 mağlup etmişti. Milano da 18 hafta geride kalırken 10 galibiyetle 6. sırada bulunuyor.

İLK ÇEYREK SONUCU: Anadolu Efes 16-15 Olimpia Milano

Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma 20:30’da başladı ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de.

Avrupa arenasındaki 677. maçına çıkacak olan Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 676 karşılaşmada 379 galibiyet ve 297 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 56,1) aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines EuroLeague’de ise 429. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 428 karşılaşmada 222 galibiyet ve 206 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 51,9) elde etti.

Üstünlük Anadolu Efes'te

Anadolu Efes ile AX Armani Exchange Milan, Avrupa kupalarında bugüne kadar 29 kez karşılaşırken, takımımız 20 galibiyet ve dokuz mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında, 1996 yılında Koraç Kupası Finali’nde ilk maçı 76-68 kazanan Efes, ikinci maçı 77-70 kaybetmesine rağmen kupayı kazanmayı başarmıştı. Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 27 karşılaşmada ise temsilcimiz 19 galibiyet ve sekiz mağlubiyet elde etti. AX Armani Exchange Milan ile İstanbul’da oynadığımız 14 karşılaşmadan da galibiyet ile ayrıldık.

Turkish Airlines Euroleague’in 18. maç döneminde Anadolu Efes, İspanya’nın Barcelona takımını deplasmanda 86-82 mağlup etmiş, AX Armani Exchange Milan ise Panathinaikos Opap takımını evinde 96-87 yenmişti. Euroleague’de 18. haftanın ardından Anadolu Efes 15 galibiyet ve üç mağlubiyet ile birinci, AX Armani Exchange Milan ise 10 galibiyet ve sekiz mağlubiyet ile altıncı sırada yer alıyor.



