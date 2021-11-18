Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 11. haftasında Monaco ile karşı karşıya gelecek. Son şampiyon Efes, sezona iyi başlayamadı. İlk 4 maçını kaybeden temsilcimiz, sonrasındaki 6 karşılaşmada 4 galibiyet elde etti. Son 2 maçını kazanarak bu sezon EuroLeague'de ilk kez üst üste 2 galibiyet alan Ergin Ataman'ın öğrencileri, Monaco’yu da yenerek seri yakalamak istiyor. Fransız temsilcisi ise EuroLeague'de çıktığı 10 müsabakada 5’er galibiyet ve yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

19 Kasım Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan Anadolu Efes-Monaco maçı saat 20:15’te başlayacak ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

Avrupa arenasındaki 738. maç

Avrupa arenasındaki 738. maçına çıkacak olan Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 737 karşılaşmada 419 galibiyet ve 318 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines EuroLeague’de ise 490. maçına çıkacak olan Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 489 karşılaşmada 262 galibiyet ve 227 yenilgi elde etti.

EuroLeague’de ilk kez...

EuroLeague’de birbirleri ile ilk kez mücadele edecek olan Anadolu Efes ile AS Monaco, Avrupa kupalarında bugüne kadar 2 kez karşılaşırken, 2 ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 2 maçta takımımız 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti.

Son maçları

Turkish Airlines EuroLeague’in 10. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan’ın Olympiacos takımını Sinan Erdem Spor Salonu’nda 88-69 mağlup etmiş, AS Monaco ise İsrail’in Maccabi Playtika Tel Aviv takımına deplasmanda 95-84 yenilmişti. EuroLeague’de 10. haftanın ardından Anadolu Efes 4 galibiyet ve 6 mağlubiyet ile 11., AS Monaco ise 5 galibiyet ve 5 mağlubiyet ile 8. sırada yer alıyor.