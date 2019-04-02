Anadolu Efes, Micic ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor

EuroLeague temsilcimiz Anadolu Efes’in Sırp guard’ı Vasilije Micic’le sözleşme uzatması ve işbirliğini uzun vadede sürdürmesi bekleniyor.

Yıldızlaştığı bir sezonun ortasındaki Vasilije Micic’in performansı Avrupa çevresinde birçok büyük kulübün transfer hedefi olmasına yol açtı.

Ancak Anadolu Efes‘te kalması ve sözleşmesini en az iki sezonluğuna daha uzatması bekleniyor.

Şu anki kontratında gelecek sezon için uzatma maddesi bulunan Micic’in şu anki maaşında da bir yükselme olması ve NBA haklarının sahibi Philadelphia 76ers‘ın kapıyı çalmaması halinde uzun vadede Efes‘in oyuncusu olmaya devam etmesi bekleniyor.

Kontratında Philadelphia’nın draft haklarına sahip olması nedeniyle NBA çıkışı bulunacak oyuncunun bu durumda Efes‘e sözleşme fesih bedeli kazandırması da iki taraf arasında görüşülen konulardan.

Zalgiris Kaunas’ta iyi bir sezon geçiren Micic 2018 yazında Anadolu Efes formasını üzerine geçirdi ve burada 11.8 sayı, 5.4 asist ortalaması tutturarak Avrupa’nın en iyi guard’ları arasına girdiğini gösterdi.

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