Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2. hafta mücadelesinde Anadolu Efes ile karşılaşacak. 8 Ekim Perşembe günü (yarın) 20.30’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak mücadeleyi Borys Ryzhyk (Ukrayna), Juan Carlos Garcia (İspanya), Sasa Pukl (Slovenya) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe, Turkish Airlines EuroLeague’de 2020-21 sezonunun açılış maçında 2 Ekim Cuma günü Kızılyıldız’ı konuk etti. Sarı-Lacivertliler, ilk çeyreğin ortalarından itibaren üstünlüğü eline aldığı ve rahat bir tempoda götürdüğü mücadeleyi 77-63 kazandı. Fenerbahçe Beko’da Lorenzo Brown 17, Edgaras Ulanovas ise 13 sayı üretti. Karşılaşmada en yüksek verimlilik puanına (16) ise 12 sayı, 7 asist ve 3 ribaund ile Nando De Colo ulaştı.





Fenerbahçe, son resmi maçına ise 4 Ekim Pazar günü ING Basketbol Süper Ligi’nde çıktı. Beşiktaş’a konuk olan Fenerbahçe Beko, rahat bir tempoda götürdüğü maçı 74-83 kazanarak ikide iki yaptı. Takımda en skorer isimler 16 sayıyla Lorenzo Brown ve 14 sayıyla Melih Mahmutoğlu olurken, Jarell Eddie de 13 sayı üretti.

Fenerbahçe Beko’da kasık bölgesinde sakatlığı bulunan Leo Westermann, hafta içerisinde takım idmanlarına kademeli olarak başladı ancak bu mücadelede forma giymeyecek. Bel ve sırt ağrıları bulunan Danilo Barthel’in durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

Fenerbahçe Beko’nun maç önü notları

Edgaras Ulanovas, son 10 EuroLeague karşılaşmasında da çift haneli sayılarda verimlilik puanı üretti.

Nando De Colo, geçtiğimiz sezonu 15.9 sayı ortalamasıyla bitirdi ve bu alanda EL’nin en iyi altıncı oyuncusuydu.

Kaptan Melih Mahmutoğlu, geçtiğimiz sezon yakaladığı %50.8 üç sayı yüzdesiyle EuroLeague’in en iyi dördüncü oyuncusuydu.

Jan Vesely, EuroLeague tarihinin en çok hücum ribaundu alan altıncı oyuncusu (433). Vesely, EuroLeague kariyerinde 873 iki sayılık atış isabeti buldu ve bu alanda da en değerli sekizinci oyuncu. Vesely, blok istatistiğinde 150 toplam değer, ribaund istatistiğinde ise 1089 toplam değer ile her iki kategoride de 12. sırada yer alıyor.

Nando De Colo, EuroLeague tarihinde en yüksek yüzdeyle (%94.06) faul atan oyuncu. De Colo’nun EuroLeague kariyerinde toplam 3081 sayısı var ve organizasyon tarihinin en skorer dördüncü ismi. Nando, 776 faul isabetiyle EuroLeague tarihinde dördüncü ve verimlilik puanı toplamında da 3436 ile yedinci sırada.

Ahmet Düverioğlu’nun EuroLeague kariyerinde iki sayılık atışlarda %65.59 isabet oranı var ve başarılı oyuncumuz bu alanda lig tarihinin en iyi dokuzuncu ismi.



