Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Final Serisi 7. maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk ediyor.

Zorlu maç öncesi Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan Fenerbahçe cephesini sevindirecek haber geldi ve Sarı-Lacivertliler'e verilen seyircisiz oynama cezası ertelendi.

Bu kararla Fenerbahçe taraftarları, takımlarının Anadolu Efes ile bu akşam saat 20.00'de başlayan final serisinin 7. ve kazananın şampiyonluğa ulaşacağı maçında Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki yerlerini aldılar.

Fenerbahçe Kulübü'nün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın, bu akşam deplasmanda Anadolu Efes ile oynayacağı final serisi yedinci maçı için, aldığımız seyircisiz oynama cezasına kulübümüzün yaptığı itiraz Tahkim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve cezanın ertelenmesine karar verilmiştir" denildi.

Ayrıca açıklamada, "Bu akşamki karşılaşmada taraftarlarımız deplasman tribününde yer alacak olup, deplasman tribünü bilet satışı, az sonra Mobilet üzerinden başlayacaktır. Mücadele için kişi başı satın alınabilecek bilet sayısı 1 (bir) olarak belirlenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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