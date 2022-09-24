2022-2023 sezonu öncesi son hazırlık maçına Yunanistan'da katıldığı Pavlos Giannakopoulos Turnuvası'nda çıkan Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv ile karşılaştığı maçtan 87-81 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Pavlos Giannakopoulos Turnuvası'nı üçüncülükle tamamlayan Anadolu Efes, 2022-2023 sezonu hazırlık dönemini de bitirmiş oldu. Anadolu Efes, sezonun ilk resmi maçı için Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko ile 28 Eylül Çarşamba günü saat 19:00'da Ankara Spor Salonu'nda karşılaşacak.
Karşılaşmada forma giyen Anadolu Efes oyuncularının istatistikleri şu şekilde oluştu:
Rodrigue Beaubois 12 sayı, 1 ribaunt, 1 top çalma.
Doğuş Balbay 2 ribaunt.
Ömercan İlyasoğlu 2 ribaunt, 1 asist.
Erten Gazi 7 sayı, 1 ribaunt, 1 asist, 1 top çalma.
Will Clyburn 12 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, 1 top çalma.
Egemen Güven.
Egehan Arna 16 sayı, 6 ribaunt, 1 top çalma.
Buğrahan Tuncer.
Tibor Pleiss 4 sayı, 7 ribaunt, 1 asist, 1 blok.
Vasilije Micic 18 sayı, 4 ribaunt, 6 asist, 2 top çalma.
Amadou M'Baye 11 sayı, 1 ribaunt.
Achille Polonara 2 ribaunt, 1 blok.
Ante Zizic 7 sayı, 2 ribaunt.