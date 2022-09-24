2022-2023 sezonu öncesi son hazırlık maçına Yunanistan'da katıldığı Pavlos Giannakopoulos Turnuvası'nda çıkan Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv ile karşılaştığı maçtan 87-81 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Pavlos Giannakopoulos Turnuvası'nı üçüncülükle tamamlayan Anadolu Efes, 2022-2023 sezonu hazırlık dönemini de bitirmiş oldu. Anadolu Efes, sezonun ilk resmi maçı için Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko ile 28 Eylül Çarşamba günü saat 19:00'da Ankara Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Karşılaşmada forma giyen Anadolu Efes oyuncularının istatistikleri şu şekilde oluştu:

Rodrigue Beaubois 12 sayı, 1 ribaunt, 1 top çalma.

Doğuş Balbay 2 ribaunt.

Ömercan İlyasoğlu 2 ribaunt, 1 asist.

Erten Gazi 7 sayı, 1 ribaunt, 1 asist, 1 top çalma.

Will Clyburn 12 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, 1 top çalma.

Egemen Güven.

Egehan Arna 16 sayı, 6 ribaunt, 1 top çalma.

Buğrahan Tuncer.

Tibor Pleiss 4 sayı, 7 ribaunt, 1 asist, 1 blok.

Vasilije Micic 18 sayı, 4 ribaunt, 6 asist, 2 top çalma.

Amadou M'Baye 11 sayı, 1 ribaunt.

Achille Polonara 2 ribaunt, 1 blok.

Ante Zizic 7 sayı, 2 ribaunt.