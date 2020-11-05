Anadolu Efes - Maccabi Playtika (CANLI)
Turkish Airlines EuroLeague'de Olympiakos galibiyetiyle nefes alan Anadolu Efes, 7. maç döneminde Maccabi Playtika'yı ağırlıyor. Ancak Lacivert- Beyazlılar önemli eksiklerle Sinan Erdem'de parkeye çıkacak Henüz 1 maçta oynayan Shane Larkin’in yan ısıra Bryant Dunston ve Sertaç Şanlı kadroda yer almazken Tibor Pleiss'in durumu ise belirsizdi. Önlem aldıklarını belirten koç Ergin Ataman, "Değişik bir oyun stratejisiyle kazanmak istiyoruz" dedi. Anadolu Efes - Maccabi Playtika maçının canlı skor takibi haberimizde.
Turkish Airlines EuroLeague'de geçen yılın lideri Anadolu Efes, pandemi sonrası yeni sezona istediği gibi başlayamadı, hatta beklentilerin altında kaldı. Geçen hafta Olympiakos karşısında kazanıp 5. maçında 2. galibiyetini alan Lacivert-Beyazlılar 7. maç döneminde bugün Maccabi Playtika Tel Aviv karşısında galibiyet serisini sürdürmeye çalışıyor. Ancak takımın toparlanması için kritik bir maç olan Maccabi karşısına Efes önemli eksiklerle çıktı. EuroLeague'de bir maçı eksik olan Anadolu Efes, çıktığı 5 müsabakada 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Maccabi Playtika ise ligdeki 6 maçının 2’sini kazanırken, 4’ünde mağlup oldu.
1. Çeyrek Sonucu | Anadolu Efes 22 - 24 Maccabi Playtika Tel Aviv
Anadolu Efes - Maccabi Playtika maçı hangi kanalda?
Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma 20:30’da başladı ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.