Anadolu Efes - Maccabi Playtika (CANLI)

Turkish Airlines EuroLeague'de geçen yılın lideri Anadolu Efes, pandemi sonrası yeni sezona istediği gibi başlayamadı, hatta beklentilerin altında kaldı. Geçen hafta Olympiakos karşısında kazanıp 5. maçında 2. galibiyetini alan Lacivert-Beyazlılar 7. maç döneminde bugün Maccabi Playtika Tel Aviv karşısında galibiyet serisini sürdürmeye çalışıyor. Ancak takımın toparlanması için kritik bir maç olan Maccabi karşısına Efes önemli eksiklerle çıktı. EuroLeague'de bir maçı eksik olan Anadolu Efes, çıktığı 5 müsabakada 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Maccabi Playtika ise ligdeki 6 maçının 2’sini kazanırken, 4’ünde mağlup oldu.

1. Çeyrek Sonucu | Anadolu Efes 22 - 24 Maccabi Playtika Tel Aviv

Anadolu Efes - Maccabi Playtika maçı hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma 20:30’da başladı ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.



