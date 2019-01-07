Anadolu Efes, Litvanya deplasmanında

Lacivert-beyazlı basketbol takımı, THY Avrupa Ligi’nin 17. haftasında yarın Zalgiris ile karşılaşacak.

07 Ocak 2019, Pazartesi 10:41
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Anadolu Efes, Litvanya deplasmanında

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 17. hafta maçında yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris’e konuk olacak.

Kaunas kentindeki Zalgirio Arena’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 21.30’da başlayacak.

Bu sezon Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 4. sırada yer alıyor.

Yaptığı maçların 7’sini kazanan, 9’unu da yitiren Zalgiris ise averajla 9. basamakta bulunuyor.

Zalgiris, ilk yarıda İstanbul’da oynanan karşılaşmadan 93-79 galip ayrılmıştı.

AA

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