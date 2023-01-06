Anadolu Efes - LDLC ASVEL maçı (CANLI)

Turkish Airlines EuroLeague'in 17. haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda LDLC ASVEL'i ağırlıyor. Anadolu Efes, son iç saha maçında Panathinaikos'u farklı geçse de son 4 haftadaki 3 yenilginin ardından yeniden çıkış arıyor. Fransız ekibi ise 3 maçlık galibiyet serisinin ardından son 2 maçını kaybetmişken yeniden galibiyet peşinde...

Anadolu Efes 29-36 LDLC ASVEL (Karşılaşmada üçüncü periyot oynanıyor)

Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, 5:51 kala Rodrigue Beaubois'nın üç sayılık basketiyle 10-6'lık üstünlüğü yakaladı. Youssoupha Fall ve Nando De Colo ile etkili olan konuk ekip, 4:10 kala da Anthony Polite ile bulduğu basket sonucunda 10-12 öne geçti. Etkili performansını sürdüren ASVEL, 2:37 kala Parker Jackson-Cartwright'ın basketiyle durumu 12-17'ye getirdi. Çeyreğin son bölümünde Rodrigue Beauobis, Will Clyburn ve Ante Zizic ile sayılar bulan Anadolu Efes, 17-19 ile periyodu noktaladı.

İlk periyot sonucu: Anadolu Efes 17-19 LDLC ASVEL

İkinci çeyreğin başında Vasilije Micic ve Ante Zizic ile sayılar bulan Anadolu Efes, 9:16 kala 22-19'luk üstünlüğü yakaladı. Temsilcimize çok çabuk karşılık veren konuk ekip, 7:10 kala 22-26'lık skor avantajını elde etti. Aradaki farkı korumayı başaran ASVEL, 2:14 kala Nando De Colo'nun serbest atış isabetleri ile durum 26-34'e geldi. 5 saniye kala Will Clyburn'ün serbest atış isabeti de 29-36 ile devreyi sonlandırdı.

İlk yarı sonucu: Anadolu Efes 29-36 LDLC ASVEL

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Arda Turan da Anadolu Efes - LDLC ASVEL karşılaşmasını Sinan Erdem Spor Salonu'nda takip ediyor.

Anadolu Efes - LDLC ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Saat 20:30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayan Anadolu Efes - LDLC ASVEL maçı, S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Anne Panther, Emilio Perez ve Luka Kardum hakem üçlüsü tarafından yönetilen karşılaşmanın canlı skor takibi ve detaylar haberimizde...

Ergin Ataman: Rakibimiz mücadeleci bir takım

Karşılaşma öncesi ASVEL'in direncine dikkat çeken Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, "LDLC ASVEL Villeurbanne sert ve mücadeleci bir takım. Baskı altında olmadan oynuyorlar. Bu nedenle 40 dakika boyunca oyun disiplinini korumamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Tibor Pleiss: Kolay bir maç olmayacak

Anadolu Efes'in tecrübeli isimlerinden Tibor Pleiss ise karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada, "LDLC ASVEL Villeurbanne gerçekten çok tehlikeli bir takım. Şu an puan durumunda 16. sıradalar. Eğer play-off’a kalmak istiyorlarsa şüphesiz buraya çok motive olarak gelecekler ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklar. Nando de Colo gibi çok sayıda önemli ve tecrübeli oyuncuları var, ki bu onları daha tehlikeli bir hale getiriyor. Kolay bir maç olmayacak. Geçtiğimiz hafta Maccabi Tel Aviv maçını kaybettik. An itibariyle sekizinci sıradayız, yani tam play-off sınırındayız. Yerimizi korumak ve üst sıralara tırmanmak için savaşmayı sürdürmeliyiz" dedi.