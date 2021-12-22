Anadolu Efes - Kızılyıldız mts maç sonucu: 84-83

Turkish Airlines EuroLeague'in 17. haftasında Anadolu Efes sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı ağırladı. Son anları nefes kesen mücadeleyi Anadolu Efes 84-83'lük skorla kazanmayı başardı. Anadolu Efes'e galibiyeti son saniyede bulduğu faul atışları ile Vasilije Micic getirdi.

Üst üste 3. galibiyetine uzanan Anadolu Efes, bu sezon 9. kez kazandı. Kızılyıldız ise 10. mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmaya Larkin, Beaubois, Anderson, Moerman ve Pleiss beşi ile başlayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 10 sayı farkla 31-21 önde tamamladı. 2. çeyrekte farkı kapatıp öne geçen Kızılyıldız ise devreyi 46-43 önde kapattı. Maçın 3. çeyreğinde iki takım da karşılıklı sayılar buldu ve son çeyreğe Kızılyıldız 68-65 önde girdi. Mücadelenin son çeyreği büyük bir heyecana sahne oldu. Maçın son 15 saniyesine 83-80 geride Anadolu Efes, Micic’in turnikesi ile son 10 saniyede farkı bir sayıya indirdi. Kızılyıldız'ın hücumunda savunma ribaundu alan Micic, faulle durduruldu ve son 0.9 saniyede faul çizgisinden bulduğu sayılarla Anadolu Efes'e galibiyeti getirdi.

İLK ÇEYREK SONUCU: Anadolu Efes 31-21 Kızılyıldız

İLK YARI SONUCU: Anadolu Efes 43-46 Kızılyıldız

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: Anadolu Efes 65-68 Kızılyıldız

MAÇ SONUCU: Anadolu Efes 84-83 Kızılyıldız