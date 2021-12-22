Anadolu Efes - Kızılyıldız mts (CANLI)

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 17. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini konuk ediyor. Ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Efes, 8. sırada yer alıyor. EuroLeague'de oynadığı 16 maçın 7'sini kazanan ve 9'unu kaybeden Kızılyıldız mts ise 11. sırada bulunuyor. Anadolu Efes ile Kızılyıldız mts, Avrupa kupalarında bugüne kadar 14 kez karşılaşırken, temsilcimiz 10 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı.

İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 4 maçta Efes, 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines EuroLeague’de 2 takım arasında oynanan 10 karşılaşmada Lacivert Beyazlılar, 8 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti. Efes, Turkish Airlines EuroLeague’de Kızılyıldız mts ile İstanbul’da oynadığı 5 karşılaşmadan da galibiyet ile ayrıldı.

MAÇ BAŞLADI

Anadolu Efes - Kızılyıldız mts maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan Anadolu Efes - Kızılyıldız mts maçı bu akşam saat 20:30’da başladı ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Avrupa arenasındaki 744. maçına çıkan Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 743 karşılaşmada 423 galibiyet ve 320 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines EuroLeague’de ise 496. maçına çıkan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 495 karşılaşmada 266 galibiyet ve 229 yenilgi elde etti.

Turkish Airlines EuroLeague’in 16. haftasında Anadolu Efes, İsrail’in Maccabi Playtika Tel Aviv takımını deplasmanda 92-78 mağlup etmiş, Kızılyıldız mts ise Almanya’nın Bayern Münih takımını evinde 81-78 yenmişti. EuroLeague’de 16. haftanın ardından Anadolu Efes 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet ile 8., Kızılyıldız mts ise 7 galibiyet ve 9 mağlubiyet ile 11. sırada yer alıyor.