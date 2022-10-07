Euroleague'de son iki yılın şampiyonu Anadolu Efes, yeni sezonda ilk maçına çıkıyor. Lacivert-Beyazlılar, Sinan Erdem'de taraftarıyla buluştuğu mücadelede Kızılyıldız'ı ağırlıyor. Başarılı çalıştırıcı Ergin Ataman maç öncesi şunları söyledi: “Yeni bir sezona yine büyük hedeflerle başlıyoruz. İlk hafta maçları her zaman zor ve tehlikelidir. Kızılyıldız takımı değişen kadrosu ile yine iyi basketbol oynayan sert bir takım görüntüsünde. Hücumda top ve alan paylaşımını iyi yapıp, savunma kaynaklı hızlı hücumlarla sonuca giderek sezona galibiyet ile başlamak istiyoruz”.

Bu arada Milli mesaide elinden sakatlık yaşayan ve ameliyat olan Larkin kadroda yer alamayacak. Efes, transfer döneminde kadrosuna; Polonara, Clyburn, Zizic gibi etkili isimler eklemişti. Bu arada sezona galibiyetlerle giren Lacivert-Beyazlılar önce; Cumhurbaşkanlığı finalinde Fenerbahçe 'yi 71-62, Süper Lig'deki ilk maçında da Galatasaray 'ı 77-68 yenmişti.

Anadolu Efes-Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan Anadolu Efes-Kızılyıldız maçı bu akşam saat 20:30’da başlayacak ve S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

Avrupa arenasındaki 768. maç

Avrupa arenasındaki 768. maçına çıkacak olan Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 767 karşılaşmada 438 galibiyet ve 329 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 520. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 519 karşılaşmada 281 galibiyet ve 238 yenilgi elde etti.

16 kez karşılaştılar

Anadolu Efes ile Kızılyıldız mts, Avrupa kupalarında bugüne kadar 16 kez karşılaşırken, temsilcimiz 11 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 4 maçta Lacivert Beyazlılar, 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 12 karşılaşmada Efes 9 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde etti.