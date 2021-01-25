Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague 22. hafta maçında Sırbistan’ın Kızılyıldız mts takımını konuk edecek. Turkish Airlines Euroleague’in 21. haftasında Anadolu Efes, Rusya’nın Zenit St Petersburg takımına deplasmanda 85-78 mağlup olmuş, Kızılyıldız mts ise İspanyol temsilcisi Barcelona’ya evinde 72-60 yenilmişti. Euroleague’de 21. haftanın ardından Anadolu Efes 11 galibiyet ve 10 mağlubiyet ile sekizinci, Kızılyıldız mts ise yedi galibiyet ve 14 mağlubiyet ile 16. sırada yer alıyor.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında Belgrad’da oynanan karşılaşmayı temsilcimiz 75-64 kazanmıştı.

Anadolu Efes - Kızılyıldız maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma 19:00’da başlayacak ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak. Covid-19 pandemisi nedeniyle karşılaşma seyircisiz oynanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Anadolu Efes ile Kızılyıldız mts, Avrupa kupalarında bugüne kadar 13 kez karşılaşırken, takımımız dokuz galibiyet ve dört mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan dört maçta temsilcimiz iki galibiyet ve iki mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan dokuz karşılaşmada takımımız yedi galibiyet ve iki mağlubiyet elde etti.

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 708. maçına çıkacak

Anadolu Efes, Kızılyıldız mts karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 708. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 707 karşılaşmada 399 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, Euroleague'de ise 460. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 459 karşılaşmada 242 galibiyet alırken, 217 kez ise salondan mağlup ayrıldı.