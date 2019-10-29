Euroleague’de sezonun ilk maçını kaybettikten sonra oynadığı 3 maçı da kazanan Anadolu Efes, şimdiye kadar bütün maçlarını kazanan CSKA Moskova ve Barcelona’nın hemen arkasında yer alıyor. ING Basketbol Ligi’nde de farklı kaybettiği TEKSÜT Bandırma maç dışında bütün maçlarını kazandı. Son olarak ligin yeni ekiplerinden Bursaspor deplasmanında yüksek bir skorun atıldığı maçta kazanmasını bildi.

Oldukça zorlu bir fikstür ile bu sezon ki Euroleague macerasına başlayan Kızılyıldız, sadece temsilcimiz Fenerbahçe Beko karşısında galibiyet sevinci yaşarken, Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv ve Barcelona karşısında parkeden yenik ayrıldı. Adriyatik Ligi’nde de istediği başlangıcı yapamayan konuk ekipte, hiç şüphesiz ki, sakatlığı devam eden Derrick Brown’ın oynamayacak olması büyük handikap.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• İki ekip arasında İstanbul’da oynanan 3 Euroleague maçında da Anadolu Efes kazandı.

• İki ekip arasında Euroleague’de oynanan son 6 maçın 5’inde en az 169 sayı atıldı.

• Kızılyıldız, Euroleague’de oynadığı son 17 dış saha maçının 13’ünü kaybetti.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ilk yarı 77,5 alt/üst oyunu olmuş. Bu maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %17’den fazlası ilk yarıda 77,5’tan fazla sayı atılmayacağına kesin gözüyle bakıyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer tercih oyun ise maç sonucu bahisi. Bu maça kuponlarında yer veren üyelerin yaklaşık %15’ten fazlası ev sahibi Anadolu Efes’in maçı kazanacağına kesin gözüyle bakıyor.



