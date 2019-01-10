Anadolu Efes - Khimki Moskova maç sonucu: 81-72

Turkish Airlines EuroLeague'in 18. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, Rus ekibi Khimki Moskova'yı konuk etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Khimki Moskova, ilk 5 dakikalık bölümü 9-12 önde geçti. Fakat sonrasında seri yakalayan temsilcimiz, 2:26 kala 20-12'lik üstünlüğü yakaladı. Üstünlüğünü korumayı başaran temsilcimiz, ilk çeyreği de 23-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan Anadolu Efes, 7:08 kala 28-16 ile farkı açmayı başardı. Fakat Garlon Green ve Jordan Mickey ile etkili olan Khimki Moskova, 2:52 kala skoru 33-32 yaptı. Temsilcimiz ilk yarıyı da 36-34 üstün kapattı.

Üçüncü çeyreğe Micic ile etkili başlayan temsilcimiz, farkı açarak 7:26 kala skoru 47-36'ya getirdi. Farkı daha da açan temsilcimiz, 2:49 kala skoru 57-40 yaptı. Anadolu Efes, üçüncü çeyreği de 62-51 önde tamamlamayı başardı.

Son çeyreğe de iyi başlayan Anadolu Efes, farkı ilk bölümde korumayı başarsa da ilk 5 dakika geçilirken Khimki, 72-66 ile farkı 6 sayıya kadar düşürmeyi başardı. Üstünlüğünü maçın sonuna kadar götürmeyi başaran temsilcimiz, karşılaşmadan 81-72 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'in 5 maçta 4 yenilgi aldığı kötü dönemin ardından oynadığı üst üste 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Anadolu Efes'te Vasilije Micic 16 sayı, 8 asist ile en skorer isim olurken James Anderson, Bryant Dunston ve Adrien Moerman 11'er sayıyla maçı tamamladılar.

Khimki Moskova'da Jordan Mickey 14 sayı, 9 ribaunt ile en etkili isim olurken Tony Crocker 12, Anthony Gill 10 sayıyla oynadı.

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