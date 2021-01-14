Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLegue'in 20. haftasında Rusya temsilcisi Khimki ile karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes, 19 maçta 10 galibiyet ve 9 yenilgiyle 9. sırada bulunuyor. Ligde sadece 2 galibiyeti bulunan ve 17 kez mağlup olan Khimki ise son sırada yer alıyor. Covid-19 pandemisi nedeniyle karşılaşma seyircisiz oynanacak. İki ekip arasında ligin ilk yarısında Moskova’da oynanan karşılaşmayı temsilcimiz 105-77 kazanmıştı. Anadolu Efes ile Khimki, Avrupa kupalarında bugüne kadar altı kez karşılaşırken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan altı karşılaşmada temsilcimiz dört galibiyet ve iki mağlubiyet elde etti.





Anadolu Efes - Khimki Moskova maçı hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan olan karşılaşma 20:30’da başladı ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Anadolu Efes - Khimki Moskova maçının canlı skor takibi haberimizde.

Turkish Airlines Euroleague’in 19. haftasının ilk gününde Anadolu Efes, Almanya’nın Alba Berlin takımını takımını Sinan Erdem Spor Salonu’nda 84-76 mağlup etmiş, Khimki Moskova ise İspanya’nın FC Barcelona takımına evinde 87-75 yenilmişti. Euroleague’de 19. haftanın ilk gün maçlarının ardından Anadolu Efes 10 galibiyet ve dokuz mağlubiyet ile dokuzuncu sırada, Khimki Moskova ise iki galibiyet ve 17 mağlubiyet ile 18. sırada yer alıyor.

Anadolu Efes Avrupa kupalarındaki 706. sınavında!

Efes, bu karşılaşmayla birlikte Avrupa kupalarındaki 706. maçına çıktı. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında oynadığı 705 karşılaşmada 398 galibiyet ve 307 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı EuroLegue'de ise 458. maçını oynuyor. Lacivert-beyazlı takım, bu kupada bugüne kadar oynadığı 457 karşılaşmada 241 galibiyet ve 216 yenilgiyle sahadan ayrıldı.