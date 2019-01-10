Anadolu Efes - Khimki Moskova (CANLI)

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 18. maç döneminde Rusya temsilcisi Khimki’yi ağırlıyor. Anadolu Efes, sahasında oynayacağı Rus ekibi Khimki ile 4. kez mücadele edecek. Geride kalan 3 maçta Anadolu Efes 1, Khimki ise 2 gez sahadan galip ayrıldı. Anadolu Efes - Khimki maçının canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de... Temsilcimiz Anadolu Efes, Khimki Moskova karşısında ilk yarıyı 36-34 önde tamamladı.

10 Ocak 2019, Perşembe 20:09 Son Güncelleme:
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Anadolu Efes - Khimki Moskova (CANLI)

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 18. maç döneminde Rusya temsilcisi Khimki Moskova’yı ağırlıyor.

EuroLeague'de bu sezon çıktığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 4. sırada bulunuyor.

Salı akşamı uzatmada Fenerbahçe’yi 84-78 yenen ve 7 galibiyet, 10 mağlubiyeti bulunan Khimki ise averajla 12. basamakta yer alıyor.

İLK ÇEYREK SONUCU: 23-16

İLK YARI SONUCU: 36-34


Anadolu Efes - Khimki maçı hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 20:00'da başlayan maç, beINSport 4’ten naklen yayınlanıyor.

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Bu mücadeleyle lacivert-beyazlılar, Rusya temsilcisi ile 4. kez mücadele edecek. Geride kalan maçlarda ise Ergin Ataman'ın öğrencileri 1 galibiyet alırken, Khimky ise 2 maçta gülen taraf oldu. Efes, Turkish Airlines EuroLeague’de 17 hafta itibariyle 11 galibiyet 6 mağlubiyet ile 4. sırada bulunurken, Khimky de 7 galibiyet 10 mağlubiyet ile 12. sırada yer alıyor.

İstatistiklerle iki takım

Bu sezon Turkish Airlines EuroLeague'de Anadolu Efes, 85. 9 sayı ortalamasıyla oynarken, lacivert-beyazlı ekipte en skorer isim ise 13.9 ortalamayla mücadele eden Beaubois oldu. Konuk ekip Khimky ise 84.3’lük sayı ortalaması ile mücadele ederken, 24.9’lük sayı ortalamayla Shved, takımını sırtlayan isim oldu.

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