Anadolu Efes - Khimki Moskova (CANLI)
Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 18. maç döneminde Rusya temsilcisi Khimki’yi ağırlıyor. Anadolu Efes, sahasında oynayacağı Rus ekibi Khimki ile 4. kez mücadele edecek. Geride kalan 3 maçta Anadolu Efes 1, Khimki ise 2 gez sahadan galip ayrıldı. Anadolu Efes - Khimki maçının canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de... Temsilcimiz Anadolu Efes, Khimki Moskova karşısında ilk yarıyı 36-34 önde tamamladı.
Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 18. maç döneminde Rusya temsilcisi Khimki Moskova’yı ağırlıyor.
EuroLeague'de bu sezon çıktığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 4. sırada bulunuyor.
Salı akşamı uzatmada Fenerbahçe’yi 84-78 yenen ve 7 galibiyet, 10 mağlubiyeti bulunan Khimki ise averajla 12. basamakta yer alıyor.
İLK ÇEYREK SONUCU: 23-16
İLK YARI SONUCU: 36-34
Anadolu Efes - Khimki maçı hangi kanalda?
Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 20:00'da başlayan maç, beINSport 4’ten naklen yayınlanıyor.
MAÇ ÖNCESİ NOTLAR
Bu mücadeleyle lacivert-beyazlılar, Rusya temsilcisi ile 4. kez mücadele edecek. Geride kalan maçlarda ise Ergin Ataman'ın öğrencileri 1 galibiyet alırken, Khimky ise 2 maçta gülen taraf oldu. Efes, Turkish Airlines EuroLeague’de 17 hafta itibariyle 11 galibiyet 6 mağlubiyet ile 4. sırada bulunurken, Khimky de 7 galibiyet 10 mağlubiyet ile 12. sırada yer alıyor.
İstatistiklerle iki takım
Bu sezon Turkish Airlines EuroLeague'de Anadolu Efes, 85. 9 sayı ortalamasıyla oynarken, lacivert-beyazlı ekipte en skorer isim ise 13.9 ortalamayla mücadele eden Beaubois oldu. Konuk ekip Khimky ise 84.3’lük sayı ortalaması ile mücadele ederken, 24.9’lük sayı ortalamayla Shved, takımını sırtlayan isim oldu.