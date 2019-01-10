Anadolu Efes - Khimki Moskova (CANLI)

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 18. maç döneminde Rusya temsilcisi Khimki Moskova’yı ağırlıyor.

EuroLeague'de bu sezon çıktığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 4. sırada bulunuyor.

Salı akşamı uzatmada Fenerbahçe’yi 84-78 yenen ve 7 galibiyet, 10 mağlubiyeti bulunan Khimki ise averajla 12. basamakta yer alıyor.

İLK ÇEYREK SONUCU: 23-16

İLK YARI SONUCU: 36-34





Anadolu Efes - Khimki maçı hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 20:00'da başlayan maç, beINSport 4’ten naklen yayınlanıyor.

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Bu mücadeleyle lacivert-beyazlılar, Rusya temsilcisi ile 4. kez mücadele edecek. Geride kalan maçlarda ise Ergin Ataman'ın öğrencileri 1 galibiyet alırken, Khimky ise 2 maçta gülen taraf oldu. Efes, Turkish Airlines EuroLeague’de 17 hafta itibariyle 11 galibiyet 6 mağlubiyet ile 4. sırada bulunurken, Khimky de 7 galibiyet 10 mağlubiyet ile 12. sırada yer alıyor.

İstatistiklerle iki takım

Bu sezon Turkish Airlines EuroLeague'de Anadolu Efes, 85. 9 sayı ortalamasıyla oynarken, lacivert-beyazlı ekipte en skorer isim ise 13.9 ortalamayla mücadele eden Beaubois oldu. Konuk ekip Khimky ise 84.3’lük sayı ortalaması ile mücadele ederken, 24.9’lük sayı ortalamayla Shved, takımını sırtlayan isim oldu.