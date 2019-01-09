Anadolu Efes - Khimki maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 18. maç döneminde Rusya temsilcisi Khimki’yi ağırlayacak. Turkish Airlines Euroleague’in 18. maç döneminde Anadolu Efes, sahasında oynayacağı Rus ekibi Khimky ile 4. kez mücadele edecek. Geride kalan 3 maçta Anadolu Efes 1, Khimky ise 2 gez sahadan galip ayrıldı. Peki, Anadolu Efes - Khimki maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.
Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 18. maç döneminde Rusya temsilcisi Khimki’yi ağırlayacak. Avrupa Ligi’nde bu sezon çıktığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 4. sırada bulunuyor. Salı akşamı uzatmada Fenerbahçe’yi 84-78 yenen ve 7 galibiyet, 10 mağlubiyeti bulunan Khimki ise averajla 12. basamakta yer alıyor.
Anadolu Efes - Khimki maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00’de başlayıp, beINSport 4’ten naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.
Bu mücadeleyle lacivert-beyazlılar, Rusya temsilcisi ile 4. kez mücadele edecek. Geride kalan maçlarda ise Ergin Ataman'ın öğrencileri 1 galibiyet alırken, Khimky ise 2 maçta gülen taraf oldu. Efes, Turkish Airlines EuroLeague’de 17 hafta itibariyle 11 galibiyet 6 mağlubiyet ile 4. sırada bulunurken, Khimky de 7 galibiyet 10 mağlubiyet ile 12. sırada yer alıyor.
İstatistiklerle iki takım
Bu sezon Turkish Airlines EuroLeague'de Anadolu Efes, 85. 9 sayı ortalamasıyla oynarken, lacivert-beyazlı ekipte en skorer isim ise 13.9 ortalamayla mücadele eden Beaubois oldu. Konuk ekip Khimky ise 84.3’lük sayı ortalaması ile mücadele ederken, 24.9’lük sayı ortalamayla Shved, takımını sırtlayan isim oldu.