Anadolu Efes, James Anderson ile sözleşme yeniledi

Sezonu Turkish Airlines EuroLeague ve Basketbol Süper Ligi şampiyonlukları ile tamamlayan Anadolu Efes, kadrosunu korumak adına çalışmalarını sürdürüyor. Adrien Moerman ve Yiğitcan Saybir ile sözleşme yenileyen Anadolu Efes, James Anderson'ın da sözleşmesini uzattı.

2018-19 sezonundan bu yana Anadolu Efes forması giyen James Anderson ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Bu sezon Anadolu Efes formasıyla EuroLeague'de 41 maça çıkan James Anderson; 4.2 sayı, 2.8 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.