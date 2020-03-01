ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Sigortam.net İTÜ Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda karşılaştı.

Ligde 17 galibiyeti bulunan Efes, TRT SPOR'da yayınlanan mücadelede rakibini 63-49 mağlup etti.

Savunma ağırlıklı geçen karşılaşmada James Anderson ile Rodrique Beabouis 13'er sayıyla oynadı. Larkin'in olmadığı günde süresi artan Doğuş Balbay ile Yiğitcan Saybir ise 10 sayı kaydetti.

İTÜ'de ise eski Anadolu Efes'li Oğulcan Baykan'ın 12 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Tek galibiyeti bulunan İTÜ ise son sıradan kurtulamadı.



