Anadolu Efes, İspanya deplasmanında

Basketbol THY Avrupa Ligi’nde normal sezonu 4. sırada bitirmeyi garantileyen Anadolu Efes, 29. hafta maçında yarın deplasmanda Baskonia’yla karşılaşacak.
İspanya’nın Vitoria-Gasteiz şehrindeki Fernando Buesa Arena’da oynanacak karşılaşma TSİ 22.30’da başlayacak.
Aldığı 18 galibiyetle normal sezon 4. sırada bitirmeyi garantileyerek play-off’larda saha ve seyirci avantajını elde eden lacivert-beyazlılar, İspanya’da formalite maçına çıkacak.
Ligde 15 galibiyetle 6. sırada bulunan Baskonia ise, kazanması durumunda play-off’a kalma yolunda büyük bir avantaj sağlayacak.
AA