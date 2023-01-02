Anadolu Efes, Isaiah Taylor ile yollarını ayırdı

Basketbol Süper Lig ekiplerinden Anadolu Efes, Isaiah Taylor ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada "A Takım oyuncularımızdan Isaiah Taylor ile olan anlaşmamızı sonlandırmış bulunuyoruz. Taylor'a formamız altında vermiş olduğu mücadele için teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Taylor, Anadolu Efes ile Euroleague’de 11 karşılaşmada 10:20 dakika ortalama süre alarak 2,6 sayı, 0,5 ribaunt ve 0,5 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ise Tofaş ile oynanan karşılaşmada görev alan Isaiah Taylor, mücadelede 17:15 dakika görev alarak yedi sayı ve bir ribaunt kaydetti.