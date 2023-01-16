Ergin Ataman'ın öğrencileri, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 14. hafta maçında Türk Telekom’a deplasmanda 70-85 mağlup olmuş, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ise Galatasaray Nef’i deplasmanda 100-83 yenmişti.





Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 14. haftanın ardından Anadolu Efes dokuz galibiyet ve beş mağlubiyet ile beşinci, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ise yedi galibiyet ve yedi mağlubiyet ile yedinci sırada bulunuyor.

Anadolu Efes, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçı ile birlikte Türkiye’deki 1646. resmi maçına çıkacak. Bugüne kadar ING Basketbol Süper Ligi’nde 1506, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda 24, Türkiye Kupası’nda 112, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kupası’nda iki ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası’nda bir kez mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 1507. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, ligde bugüne kadar oynadığı 1506 karşılaşmada 1169 galibiyet, 334 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. (Galibiyet yüzdesi: % 77,62)

Anadolu Efes, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile bugüne kadar Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı iki karşılaşmadan da galibiyet ile ayrıldı.