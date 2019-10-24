Anadolu Efes ile Real Madrid arasında dev randevu

EuroLeague’in 4. haftası dev bir maça sahne oluyor. Anadolu Efes, sahasında İspanya temsilcisi Real Madrid’i ağırlıyor.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.15’te başlayacak ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

Anadolu Efes, sezona sahasında Barcelona yenilgisiyle başlamasına karşın, son iki maçında Alba Berlin ve Valencia’yı mağlup ederek çıkışa geçti. Real Madrid ise ilk iki maçında Fenerbahçe Beko ile Maccabi FOX’u yendikten sonra geçen hafta Litvanya’da Zalgiris’e kaybetti.

Yüksek enerji gerekli

Anadolu Efes Coachu Ergin Ataman, Real’in çok tecrübeli bir takım olduğunu belirterek, “Real Madrid’de Facundo Campazzo ve Sergio Llull oyun temposunu iyi kontrol ediyor. Jaycee Carroll, Rudy Fernandez gibi skorer oyuncuları ve Anthony Randolph ile Walter Tavares gibi önemli pota altı oyuncuları var. Maç boyunca yüksek savunma enerjisine sahip olmamız ve tempolu oynamamız gerekiyor” dedi.