EuroLeague'de üst üste 2. kez şampiyon olan ve Basketbol Süper Lig 'de de şampiyonluk hedefi ile final serisine hazırlanan Anadolu Efes'te bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. İsmi Anadolu Efes ile geçen ve son 5 sezondur CSKA forması giyen Will Clyburn'ün sosyal medya paylaşımı ise gündem oldu.

Tecrübeli basketbolcu "Ben evime gidiyorum" mesajıyla İstanbul'a gelişini müjdeledi.

Bir dönem ülkemizde Darüşşafaka forması da giyen ABD’li yıldız, 2016-17 sezonunda 13 sayı ve 5.1 ribaund ortalamalarıyla mücadele etmişti. Yakaladığı bu çıkışın ardından EuroLeague’in dev ekiplerinden CSKA Moskova’nın ilgisini çeken Clyburn, Rusya ekibiyle geçirdiği 5 sezonda Avrupa basketbolunun en büyük yıldızlarından biri haline gelmeyi başardı.

2021-22 EuroLeague sezonunda 14.9 sayı, 5.2 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla mücadele eden Will Clyburn, CSKA Moskova’da geçirdiği 5 yılda 1 de EuroLeague şampiyonluğu kazandı. 2019 yılının Final Four’unda CSKA Moskova’nın temsilcimiz Anadolu Efes‘i 91-83 mağlup ettiği finali 20 sayı ve 5 ribaundla tamamlayan ABD’li yıldız, Final Four’un en değerli oyuncusu ödülüne de layık görülmüştü.











