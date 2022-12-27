Anadolu Efes ile Beşiktaş arasında muhteşem takas!

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde iki takım, üç oyunculu takas gerçekleştirecek. Anadolu Efes ile Beşiktaş Emlakjet arasında bir takas anlaşması için sona gelindi. Basketfaul'ün haberine göre; Anadolu Efes'ten Ömercan İlyasoğlu ile Egemen Güven Beşiktaş Emlakjet'e geçerken, Lacivert Beyazlılar, Furkan Haltalı'yı kadrosuna katacak. Transferin kısa sürede resmiyet kazanması beklenirken üç oyuncu da sezon sonunda serbest kalacak.

Bu sezon ne yaptılar?

Beşiktaş’ta Furkan Haltalı bu sezon Basketbol Süper Ligi’nde 8 maçta 6.3 sayı, 4.0 ribaund ve 0.8 asist ortalamaları ile mücadele ediyor. Anadolu Efes‘te ise Egemen Güven ligde 10 maçta 3.3 sayı, 1.4 ribaund ortalamaları yakalarken Ömercan İlyasoğlu ise 6 maçta 6.0 sayı, 1.0 ribaund, 3.2 asist ortalamalarına imza attı.

Egemen Güven

Ömercan İlyasoğlu

Furkan Hatalı