Anadolu Efes ile Beşiktaş arasında muhteşem takas!
Anadolu Efes ile Beşiktaş Emlakjet arasında 3 oyunculu takas yapıldı. Efes'ten Egemen Güven ile Ömercan İlyasoğlu Beşiktaş'a, Siyah Beyazlılar'dan da Furkan Hatalı'ın Efes'e takası için anlaşma sağlandı.
Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde iki takım, üç oyunculu takas gerçekleştirecek. Anadolu Efes ile Beşiktaş Emlakjet arasında bir takas anlaşması için sona gelindi. Basketfaul'ün haberine göre; Anadolu Efes'ten Ömercan İlyasoğlu ile Egemen Güven Beşiktaş Emlakjet'e geçerken, Lacivert Beyazlılar, Furkan Haltalı'yı kadrosuna katacak. Transferin kısa sürede resmiyet kazanması beklenirken üç oyuncu da sezon sonunda serbest kalacak.
Bu sezon ne yaptılar?
Beşiktaş’ta Furkan Haltalı bu sezon Basketbol Süper Ligi’nde 8 maçta 6.3 sayı, 4.0 ribaund ve 0.8 asist ortalamaları ile mücadele ediyor. Anadolu Efes‘te ise Egemen Güven ligde 10 maçta 3.3 sayı, 1.4 ribaund ortalamaları yakalarken Ömercan İlyasoğlu ise 6 maçta 6.0 sayı, 1.0 ribaund, 3.2 asist ortalamalarına imza attı.
Egemen Güven
Ömercan İlyasoğlu