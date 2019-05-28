Anadolu Efes için Derrick Williams iddiası

Turkish Airlines EuroLeague'de final oynayarak büyük bir başarıya imza atan temsilcimiz Anadolu Efes'te, yeni sezon transfer çalışmaları başladı.

Geçtiğimiz hafta kadrosundaki dört oyuncusunun kontratını uzatan Efes, yeni sezonda Adrien Moerman'ın yanına yıldız bir 4 numara transferi yapmak istiyor.

Eurohoops'un iddiasına göre Anadolu Efes, Bayern Münih'te başarılı bir sezon geçiren Derrick Williams'ı kadrosuna katmak istiyor.

2011 NBA Draftı'nda ikinci sırada seçilen ve sonrasında Minnesota Timberwolves, Sacramento Kings, New York Knicks, Miami Heat, Cleveland Cavaliers ve Los Angeles Lakers formaları giyen Derrick Williams, bu sezon ilk Avrupa deneyimini Bayern Münih formasıyla yaşadı.

Bayern formasıyla EuroLeague'de 29 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu; 13.4 sayı, 4.2 ribaunt ortalamaları yakaladı.