Euroleague'in 22. hafta maçında Anadolu Efes, evinde İspanyol ekibi Gran Canaria ile ikinci kez karşılaşacak. Sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan maçı Efes 94-90 kazandı. Temsilcimiz, rakibine karşı Turkish Airlines EuroLeague tarihindeki ikinci galibiyeti almak için sahaya çıkacak.

Anadolu Efes - Gran Canaria maçı hangi kanalda, saat kaçta?

7 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

En çok asist yapan takım Anadolu Efes

Gran Canaria'ya karşı ikinci galibiyet için sahada olacak olan Anadolu Efes, takım ve oyuncu istatistikleri ile dikkat çekiyor. Toplamda 425 asist ve maç başına 20.24 ortalama ile EuroLeague'in asist lideri olan Anadolu Efes, maç başına 101.86 ortalama ile de EuroLeague'in verimlilik puanı sıralamasında ikinci sırada yer alıyor.

Anadolu Efes'in ribaund, top çalma ve verimlilik puanı lideri Adrien Moerman, EuroLeague'in savunma ribaundu lideri olmayı da sürdürüyor. 21 maçta toplam 105 savunma ribaundu alan Fransız uzun, birinciliği CSKA Moskova oyuncusu Will Clyburn ile paylaşıyor.

Serbest atış kaçırmıyorlar...

Anadolu Efes oyuncularının dikkat çeken bir başka bireysel istatistiği ise serbest atış alanında. Tibor Pleiss, EuroLeague'deki son 20 serbest atışının hepsinde başarı kaydederken Rodrigue Beaubois 18, Adrien Moerman 14 ve Krunoslav Simon da son 10 serbest atışlarının hiçbirini kaçırmadılar.

Anadolu Efes'in 643. maçı!

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 22. hafta mücadelesinde İspanyol temsilcisi Herbalife Gran Canaria’yı konuk edecek. Anadolu Efes, Herbalife Gran Canaria karşısında Avrupa kupalarındaki 643. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa’da oynadığı 642 karşılaşmada 353 galibiyet ve 289 yenilgi yaşadı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi’nde ise 395. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda 196 galibiyet alırken, sahadan 198 kez ise mağlup ayrıldı.