Anadolu Efes - Gran Canaria maç sonucu: 93-74

Turkish Airlines EuroLeague'in 22. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında İspanyol ekibi Herbalife Gran Canaria ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz Krunoslav Simon ile maça etkili başladı ve ilk 2 dakika geçilirken 8-0'lık üstünlüğü yakaladı. sonrasında Kim Tillie ile dış şut isabetleri bulan Gran Canaria, 6:40 kala skoru 10-7 yaptı. Anadolu Efes, ilk 5 dakikalık bölümü de 18-12 önde geçti. 2:46 kala Larkin ile serbest atış çizgisinden isabetler bulan temsilcimiz, skoru 22-12'ye getirdi. Anadolu Efes, ilk çeyreği de 26-19 önde tamamladı.

Simon'dan ilk çeyrekte 12 sayı

Temsilcimizde Krunoslav Simon, ilk çeyrekte takımı taşıyan isimdi. Hırvat oyuncu, takımının attığı 26 sayının 12'sine imza attı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan Gran Canaria, ilk yarının bitimine 6:38 kala skoru 26-29 yaptı. Konuk ekip, 26-16'dan maçı 26-29'a getirmeyi başardı. Gran Canaria, ilk 5 dakikalık bölümü 28-32 önde geçti. 3:38 kala temsilcimiz 33-32 ile yine üstünlüğü yakalasa da konuk ekip, tekrar seri yakalayarak 2:38 kala skoru 33-39'a getirdi. Konuk ekip, ilk yarıyı da 43-46 üstün kapattı.

Üçüncü çeyrekte 7:20 kala 46-50 ile üstün olan taraf Gran Canaria'ydı. Micic ile etkili olmayı başaran temsilcimiz, 6:08 kala 53-50'lik üstünlüğü yakaladı. Farkı da arttırmayı başaran temsilcimiz, 3:05 kala skoru 61-52'ye getirdi. Simon ile etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, çeyreği 69-60 önde tamamladı.

Son çeyreğin başında temsilcimiz, neredeyse 1 dakikalık süreçte 6-0 seri yakaladı ve 8:52 kala 75-60'lık üstünlüğü yakaladı. Anadolu Efes, 6:25 kala da skoru 78-62 yaptı. Temsilcimiz, karşılaşmadan da 93-74'lük skorla galip ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla temsilcimiz, iki maçlık mağlubiyet serisini sonlandırırken toplamda da 22. maçındaki 14. galibiyetini aldı.

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