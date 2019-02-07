Anadolu Efes - Gran Canaria (CANLI)
Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague normal sezonundaki 22. maçında İspanya'da 94-90 mağlup ettiği Herbalife Gran Canaria'yı konuk ediyor. Temsilcimiz, rakibine karşı Turkish Airlines EuroLeague tarihindeki ikinci galibiyeti almak için sahaya çıktı. Anadolu Efes - Gran Canaria maçının detayları ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de.. Maç başladı.
Turkish Airlines EuroLeague'in 22. maç başında Anadolu Efes, evinde İspanyol ekibi Gran Canaria ile ikinci kez karşılaşıyor. Sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan maçı Efes 94-90 kazandı. Temsilcimiz, rakibine karşı Turkish Airlines EuroLeague tarihindeki ikinci galibiyeti almak için sahaya çıktı.
Maç başladı.
Anadolu Efes - Gran Canaria maçı hangi kanalda?
7 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayan mücadele beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
MAÇ ÖNCESİ NOTLAR
En çok asist yapan takım Anadolu Efes
Gran Canaria'ya karşı ikinci galibiyet için sahada olacak olan Anadolu Efes, takım ve oyuncu istatistikleri ile dikkat çekiyor. Toplamda 425 asist ve maç başına 20.24 ortalama ile EuroLeague'in asist lideri olan Anadolu Efes, maç başına 101.86 ortalama ile de EuroLeague'in verimlilik puanı sıralamasında ikinci sırada yer alıyor.