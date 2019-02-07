Anadolu Efes - Gran Canaria (CANLI)

Turkish Airlines EuroLeague'in 22. maç başında Anadolu Efes, evinde İspanyol ekibi Gran Canaria ile ikinci kez karşılaşıyor. Sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan maçı Efes 94-90 kazandı. Temsilcimiz, rakibine karşı Turkish Airlines EuroLeague tarihindeki ikinci galibiyeti almak için sahaya çıktı.

Maç başladı.

Anadolu Efes - Gran Canaria maçı hangi kanalda?

7 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayan mücadele beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

En çok asist yapan takım Anadolu Efes

Gran Canaria'ya karşı ikinci galibiyet için sahada olacak olan Anadolu Efes, takım ve oyuncu istatistikleri ile dikkat çekiyor. Toplamda 425 asist ve maç başına 20.24 ortalama ile EuroLeague'in asist lideri olan Anadolu Efes, maç başına 101.86 ortalama ile de EuroLeague'in verimlilik puanı sıralamasında ikinci sırada yer alıyor.