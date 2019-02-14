Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol maç sonucu: 73-59

Ankara Spor Salonu’nun ev sahipliğinde düzenlenen 34. Erkekler Türkiye Kupası'nda Anadolu Efes, Gaziantep Basketbol ile karşı karşıya geldi.

Maça iyi başlayan Gaziantep Basketbol, ilk çeyreği 16-19'luk skorla önde geçti.

İkinci çeyrekte etkin bir performans sergileyen Anadolu Efes, 23-14 periyot üstünlüğüyle ilk yarıyı 39-33 üstün tamamladı.

Üçüncü çeyrekte farkı daha da açan Anadolu Efes, son çeyreğe 57-46 üstünlükle girdi.

Son çeyrekte üstünlüğünü ve farkı korumayı başaran Anadolu Efes, karşılaşmadan 73-59'luk skorla galip ayrıldı.

Rakibini eleyerek yarı finale yükselmeyi başaran Anadolu Efes, 16 Şubat Cumartesi günü TOFAŞ - Beşiktaş Sompo Japan maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Süre alan her oyuncunun skor katkısı yapmayı başardığı Anadolu Efes'te Adrien Moerman 16 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Vasilije Micic de 10 sayıyla oynadı. Shane Larkin ve Buğrahan Tuncer ise maçı 8'er sayıyla tamamladılar.

Gaziantep Basketbol'da Shaq McKissic 11 sayıyla takımının en skoreri olurken Sarunas Vasiliauskas, Tonye Jekiri ve Marko Tomas da 10'ar sayıyla oynadılar.



