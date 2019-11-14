Anadolu Efes galibiyet için sahada

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 8. hafta maçında bugün Rusya temsilcisi Zenit’i ağırlayacak. Efes, 2019-2020’de çıktığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Lacivert- Beyazlılar iç sahada, Barcelona yenilgisi dışında, Alba Berlin Real Madrid ve Kızılyıldız’ı mağlup etmeyi başardı. Zenit ise yaptığı 7 müsabakanın sadece 2’sini kazanabildi.

Zenit’in Olympiakos ve Zalgiris’i deplasmanda yendiğini hatırlatan coach Ergin Ataman, “Özellikle pota altında Gustavo Ayon ve Will Thomas çok etkili. Ayrıca Austin Hollins de çok önemli bir skorer. Bu maçı kazanmak için pota altında mutlaka etkili savunma yapıp tempolu basketbolumuzu taraftarımızın da her zamanki motivasyonu ile birleştirmeliyiz” ifadelerini kullandı.