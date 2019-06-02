Anadolu Efes Galatasaray'ı devirdi, avantajı kaptı: 80-68
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi playoff yarı finallerinde Anadolu Efes, sahasında Galatasaray Doğa Sigorta'yı 80-68 mağlup etti ve seride 2-0 öne geçti. Üç galibiyete ulaşacak takım finale yükselecek.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı finallerinde Anadolu Efes, sahasında Galatasaray Doğa Sigorta'yı 80-68 mağlup etti ve seride 2-0 öne geçti. Anadolu Efes, serinin 3. maçını kazanması halinde finale yükselen taraf olacak.
Serinin üçüncü maçı 5 Haziran Çarşamba günü saat 19:00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.