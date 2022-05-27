Anadolu Efes - Galatasaray Nef Play-Off yarı final maçı (CANLI)

ING Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off heyecanı devam ediyor. Ergin Ataman yönetiminde Turkish Airlines EuroLeague'de üst üste 2. kez şampiyonluk yaşayan Anadolu Efes, takımın başına geçen coach Andreas Pistiolis dönemiyle birlikte hiç maç kaybetmeyen Galatasaray 'ı ağırlıyor. Lacivert-Beyazlılar çeyrek finalde Pınar Karşıyaka'yı 2-1'le elerken Aslan FIBA Avrupa Kupası şampiyonu Bahçeşehir'i 2-0'la geçmeyi başardı. Yarı finalde 3 galibiyet alacak takım adını finale yazdıracak. Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede ikinci maç, yine Anadolu Efes'in ev sahipliğinde 29 Mayıs Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Finale kalan taraf, Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka eşleşmesinin kazananıyla finalde kozlarını paylaşacak.

İLK ÇEYREK SONUCU: Anadolu Efes 16-18 Galatasaray Nef

İLK YARI SONUCU: Anadolu Efes 34 - 43 Galatasaray Nef

Anadolu Efes - Galatasaray Nef Play-Off yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes - Galatasaray Nef Play-Off yarı final ilk maçı bu akşam oynanıyor ve bu akşam saat 20.30'da başladı. Tivibu Spor 2 ile TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde.

Normal sezonda oynana iki maçta taraflar birer galibiyet ile ayrıldı. İlk yarıda Galatasaray Nef deplasmanda rakibini 92-85 yenerken, Anadolu Efes ikinci yarı oynanan maçta parkeden 103-91'lik galibiyetle ayrıldı.

Seride 3 galibiyete ulaşan ekip finale yükselecek

Süper Lig'i Galatasaray Nef'in önünde bitiren Anadolu Efes, eşleşmede ev sahibi avantajına sahip konumda bulunuyor. Serinin ilk iki maçında Lacivert Beyazlılar ev sahipliği yapacak, üçüncü maça ise Sarı Kırmızılılar ev sahipliği yapacak. Maçlar Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Seride 3 galibiyete ulaşan ekip finale yükselecek. Galatasaray Nef ve Anadolu Efes bu sezon iki kez karşı karşıya geldi. Normal sezonda 23 Ekim 2021 tarihli karşılaşmayı Sarı Kırmızılılar, 92-85 kazandı. 6 Şubat 2022 tarihinde oynanan mücadeleyi ise 103-91’lik skorla Efes kazandı.

Anadolu Efes - Galatasaray Nef maç programı: