Anadolu Efes – Galatasaray NEF maçı iddaa oranları

Anadolu Efes, Euroleague kupasını ikinci kez müzesine götürmesinin ardından ING Basketbol Süper Ligi Playoff’larında da yarı finale ulaşarak Galatasaray ile eşleşmişti. Serinin ilk karşılaşmasında Galatasaray, son derece baskın bir oyunla maçta 70-105’lik skor elde ederek parkeden galibiyetle ayrıldı.

ANADOLU EFES - GALATASARAY NEF MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Sarı-kırmızılılar, Anadolu Efes’e karşı oynadığı ilk maçta net bir galibiyet alırken takımdaki tüm isimlerden skor katkısı almayı başardı. Bununla beraber verimlilik olarak en çok ön plana çıkan isimler ise Dee Bost, Sadık Emir Kabaca ve Isaiah Canaan olmuştu.

Ev sahibi ekip tarafından baktığımızda ise Anadolu Efes’in ikilisi Micic ve Larkin’in tam olarak maçın içine girememiş olması ve düşük sayılarda kalmaları maçın gidişatına da etki etmişti.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Bu sezon iki takım 3 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray 2 galibiyet alırken Anadolu Efes ise 1 galibiyet aldı. Galibiyetlerin tümü deplasman ekipleri tarafından alındı.

- İki takım arasında oynanan 3 maçın tamamında 160 sayı barajı aşıldı.

MİSLİ.COM YAZARI DORUK BOYACI’NIN YORUMU

Galatasaray'ın serinin ilk maçında oyun olarak verdiği mesaj bu eşleşmesinin hiç de kolay geçmeyeceği yönündeydi. Özellikle Pistolis'in takımın başına gelmesinin ardından oturan oyun yapısı gelecek sezon için de çok beklenti uyandırıyor. Anadolu Efes, ilk maçtaki ağır yenilgiden sonra bir reaksiyon gösterecektir fakat Galatasaray'ın da kendi salonundaki 3. maç öncesinde işleri zorlaştırmak için her şeyi yapacağından eminim. Anadolu Efes'in kazandığı fakat ilk yarıda ve maç sonunda handikapların aşılmadığı bir maç beklentim var.