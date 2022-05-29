Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı (CANLI)
Andreas Pistiolis yönetiminde büyük çıkış yakalayan ve 10'da 10 yapan Galatasaray NEF, ING Basketbol Ligi yarı final 2. maçında bir kez daha Anadolu Efes'le karşılaşıyor. İlk maçta rakibini 35 sayı farkla yenen Galatasaray NEF ikinci maçı da kazanarak büyük avantaj sağlamak istiyor. Ergin Ataman yönetiminde Euroleague şampiyonu olan Anadolu Efes ise ilk maçın rövanşını almak istiyor. Peki, Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... Karşılaşmanın üçüncü çeyreği Anadolu Efes'in 71-61'lik üstünlüğü ile geçildi.
Euroleague Şampiyonu Anadolu Efes'i ilk maçta 105-70 gibi tarihi bir farkla yenerek yarı final serisine 1-0 üstünlükle başlayan ve saha avantajını eline geçiren Galatasaray , bugün 2. maç için bir kez daha Lacivert-Beyazlı ekibin konuğu oluyor. Aslan bu mücadelede seriyi 2-0'a getirmeye çalışıyor. 3 galibiyet alanın adını finale yazdıracağı yarı final serisinde, Final-Four yorgunu Anadolu Efes ise evinde durumu eşitlemeyi hedefliyor. Normal sezonun 2.'si Efes, çeyrek finalde Karşıyaka'yı 2-1 elemiş, normal sezonun 3.'sü Galatasaray ise daha önce de çeyrek finalde bir başka Avrupa şampiyonu Bahçeşehir'i 2-0'la geçmişti.
İLK ÇEYREK SONUCU: Anadolu Efes 21-21 Galatasaray NEF
İLK YARI SONUCU: Anadolu Efes 45-37 Galatasaray NEF
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: Anadolu Efes 71-61 Galatasaray NEF
Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Bu akşam saat 19.00'da Sinan Erdem'de başlayan mücadele Tivibu'dan canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Andreas Pistiolis 10'da 10 yaptı
Yunan coach Andreas Pistiolis, Galatasaray Nef'in başında harikalar yaratmaya devam ediyor. ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun bitimine 7 maç kala Aslan'ın başantrenörü olan Pistiolis, ilk olarak bu karşılaşmaların tamamından galip çıkarak, takımı Play-Off'a taşıdı. Ardından çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji'ni 2 maçta da mağlup edip, 9'da 9 yapan Pistiolis, yarı finaldeki Anadolu Efes serisine bu müthiş seriyle başladı. Favori açık ara, Euroleague Şampiyonu Anadolu Efes olsa da ilk maçta hem de deplasmanda oynamasına rağmen Galatasaray Nef, 105-70 gibi inanılmaz bir skorla, 35 sayı farkla rakibini devirmeyi başardı. Galatasaray böylece seride saha avantajını ele geçirirken, Pistiolis de 10. maçtaki 10. zaferini elde etmiş oldu.
Anadolu Efes
Larkin
Beaubois
Singleton
Yiğitcan
Doğuş
Bryant
Ömer Can
Erten
Egemen
Buğrahan
Pleiss
Micic
Coach: Ergin Ataman
Galatasaray NEF
Acar
Bost
Canaan
Trimble
Sadık Emir
Rıdvan
Eray
Canberk
Okben
Blcckshear
Kravish
Göksenin
Coach: Andreas Pistiolis