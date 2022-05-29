Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı (CANLI)

Euroleague Şampiyonu Anadolu Efes'i ilk maçta 105-70 gibi tarihi bir farkla yenerek yarı final serisine 1-0 üstünlükle başlayan ve saha avantajını eline geçiren Galatasaray , bugün 2. maç için bir kez daha Lacivert-Beyazlı ekibin konuğu oluyor. Aslan bu mücadelede seriyi 2-0'a getirmeye çalışıyor. 3 galibiyet alanın adını finale yazdıracağı yarı final serisinde, Final-Four yorgunu Anadolu Efes ise evinde durumu eşitlemeyi hedefliyor. Normal sezonun 2.'si Efes, çeyrek finalde Karşıyaka'yı 2-1 elemiş, normal sezonun 3.'sü Galatasaray ise daha önce de çeyrek finalde bir başka Avrupa şampiyonu Bahçeşehir'i 2-0'la geçmişti.

İLK ÇEYREK SONUCU: Anadolu Efes 21-21 Galatasaray NEF

İLK YARI SONUCU: Anadolu Efes 45-37 Galatasaray NEF

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: Anadolu Efes 71-61 Galatasaray NEF

Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam saat 19.00'da Sinan Erdem'de başlayan mücadele Tivibu'dan canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Andreas Pistiolis 10'da 10 yaptı

Yunan coach Andreas Pistiolis, Galatasaray Nef'in başında harikalar yaratmaya devam ediyor. ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun bitimine 7 maç kala Aslan'ın başantrenörü olan Pistiolis, ilk olarak bu karşılaşmaların tamamından galip çıkarak, takımı Play-Off'a taşıdı. Ardından çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji'ni 2 maçta da mağlup edip, 9'da 9 yapan Pistiolis, yarı finaldeki Anadolu Efes serisine bu müthiş seriyle başladı. Favori açık ara, Euroleague Şampiyonu Anadolu Efes olsa da ilk maçta hem de deplasmanda oynamasına rağmen Galatasaray Nef, 105-70 gibi inanılmaz bir skorla, 35 sayı farkla rakibini devirmeyi başardı. Galatasaray böylece seride saha avantajını ele geçirirken, Pistiolis de 10. maçtaki 10. zaferini elde etmiş oldu.

Anadolu Efes

Larkin

Beaubois

Singleton

Yiğitcan

Doğuş

Bryant

Ömer Can

Erten

Egemen

Buğrahan

Pleiss

Micic

Coach: Ergin Ataman

Galatasaray NEF

Acar

Bost

Canaan

Trimble

Sadık Emir

Rıdvan

Eray

Canberk

Okben

Blcckshear

Kravish

Göksenin

Coach: Andreas Pistiolis