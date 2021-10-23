Anadolu Efes-Galatasaray Nef maç sonucu: 85-92

ING Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda Anadolu Efes’i 92-85 mağlup etti.

Bu sonuçla Galatasaray, ligde 3. galibiyetini elde etti. Anadolu Efes ise 2. yenilgisini yaşadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Mehmet Ozan Çakar

Anadolu Efes: Larkin 20, Bryant 14, Moerman 13, Buğrahan Tuncer, Pleiss 7, Beaubois 22, Dunston 9, Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim, Erten Gazi

Galatasaray Nef: Dee Bost 15, Trimble 22, Blackshear 14, Akoon-Purcell 27, Ege Arar, Kravish 2, Sadık Emir Kabaca 2, Rıdvan Öncel 8, Okben Ulubay, Göksenin Köksal 2

1. Periyot: 27-27

Devre: 51-45

3. Periyot: 72-71

AA