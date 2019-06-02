Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes ile Galatasaray Doğa Sigorta’nın karşı karşıya geldiği play-off yarı final serisinde ikinci maç bugün oynanacak. Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği eşleşmenin ilk maçını Anadolu Efes, 82- 77’lik skorla kazandı. Eşleşmedeki üçüncü karşılaşma, 5 Haziran Çarşamba günü Galatasaray Doğa Sigorta’nın ev sahipliğinde aynı salonda yapılacak. Serinin uzaması durumunda finale çıkacak takımı belirleyecek eşleşmenin dördüncü maçı 7 Haziran Cuma ve beşinci karşılaşma ise 10 Haziran Pazartesi günü oynanacak. Mücadeleyi Aytuğ Ekti, Ziya Özorhon, Sinan İşgüder hakem üçlüsü yönetecek.

Anadolu Efes - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan mücadele saat 16:30’da başlayacak ve Tivibu Spor 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

İlk maçın en skoreri Rodrigue Beaubois

Serinin ilk maçında Aaron Harrison kaydettiği 17 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olurken Marko Arapovic 13, Zach Auguste 12, Tai Webster 11 sayılık katkı verdi. Efes'te ise 18 sayı kaydeden Rodrigue Beaubois mücadelenin en skorer ismi olurken ona 16 sayı ile Vasilije Micic, 15 sayı ile Bryant Dunston, 14 sayı ile Adrien Moerman ve 13 sayı ile Krunoslav Simon eşlik etti.

1514. resmi maç

Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta maçı ile birlikte Türkiye’deki 1514. resmi maçına çıkacak. Efes, bugüne kadar Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 1380, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda 22, Türkiye Kupası’nda 108, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kupası’nda iki ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası’nda bir kez mücadele etti. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde ise 1381. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, birinci ligde bugüne kadar oynadığı 1380 karşılaşmada 1067 galibiyet, 310 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti.

İki takım arasındaki rekabet

Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta ile bugüne kadar oynadığı 110 karşılaşmada 82 galibiyet ve 28 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında Türkiye Ligi’nde oynanan 101 karşılaşmanın 74’ünde Efes galip gelirken, iki ekip arasında Türkiye Kupası’nda bugüne kadar oynanan sekiz karşılaşmanın yedisi Anadolu Efes, biri Galatasaray Doğa Sigorta lehine sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda bugüne kadar Anadolu Efes ile Galatasaray Doğa Sigorta arasında oynanan tek karşılaşmada ise gülen taraf Anadolu Efes oldu.

Anadolu Efes ile Galatasaray Doğa Sigorta, play-off uygulamasının başladığı 1983-84 sezonundan itibaren play-off’larda bugüne kadar dokuz kez eşleşirken, Efes bu dokuz eşleşmenin altısından galip ayrılan taraf oldu. Mavi Beyazlı ekipte play-off’larda rakibi ile oynadığı 19 karşılaşmada 12 galibiyet ve yedi mağlubiyet elde etti. Anadolu Efes play-off uygulamasının başladığı 1983-84 sezonundan itibaren bugüne kadar play-off’larda 270 maça çıktı. 270 karşılaşmada 174 galibiyet ve 96 mağlubiyet aldı.