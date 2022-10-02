Anadolu Efes - Galatasaray maçı (CANLI)
Geçtiğimiz sezon oldukça çekişmeli bir yarı final serisi oynayan Anadolu Efes ile Galatasaray, yeni sezonun açılış haftasında karşı karşıya geliyorlar. Karşılaşmaya ilişkin detaylar ve canlı skor takibi haberimizde... Anadolu Efes, Galatasaray Nef karşısında ilk yarıyı 38-33 önde tamamladı.
Geçtiğimiz sezon büyük heyecana sahne olan yarı final serisinde karşı karşıya gelen Anadolu Efes ve Galatasaray Nef, yeni sezonun açılış haftasında birbirlerine rakip olmuş durumdalar. Sezonu Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferiyle açan Anadolu Efes, ev sahibi konumunda olduğu karşılaşmada Galatasaray'ı konuk ediyor.
Maçtan bölümler
Karşılaşmaya etkili başlayan taraf, Anadolu Efes oldu. Ev sahibi ekip, ilk çeyreğin bitimine 6:17 kala 9-0 ile üstün olan taraftı. Amath M'Baye ve Ante Zizic ile etkinliğini sürdüren Anadolu Efes, 3:52 kala da 13-2'lik üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde Yunus Emre Sonsırma ve Sadık Emir Kabaca ile sayılar bulan Galatasaray, farkı kısmen azalttı ve ilk çeyrek 15-9'lik Anadolu Efes üstünlüğüyle sona erdi.
İlk çeyrek sonucu: Anadolu Efes 15-9 Galatasaray Nef
https://twitter.com/fanatik_basket/status/1576523408300544000
İlk yarı sonucu: Anadolu Efes 38-33 Galatasaray Nef