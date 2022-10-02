Anadolu Efes - Galatasaray maçı (CANLI)

Geçtiğimiz sezon büyük heyecana sahne olan yarı final serisinde karşı karşıya gelen Anadolu Efes ve Galatasaray Nef, yeni sezonun açılış haftasında birbirlerine rakip olmuş durumdalar. Sezonu Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferiyle açan Anadolu Efes, ev sahibi konumunda olduğu karşılaşmada Galatasaray'ı konuk ediyor.

Maçtan bölümler

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf, Anadolu Efes oldu. Ev sahibi ekip, ilk çeyreğin bitimine 6:17 kala 9-0 ile üstün olan taraftı. Amath M'Baye ve Ante Zizic ile etkinliğini sürdüren Anadolu Efes, 3:52 kala da 13-2'lik üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde Yunus Emre Sonsırma ve Sadık Emir Kabaca ile sayılar bulan Galatasaray, farkı kısmen azalttı ve ilk çeyrek 15-9'lik Anadolu Efes üstünlüğüyle sona erdi.

İlk çeyrek sonucu: Anadolu Efes 15-9 Galatasaray Nef









İlk yarı sonucu: Anadolu Efes 38-33 Galatasaray Nef