Anadolu Efes - Galatasaray Doğa Sigorta maç sonucu: 82-77

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Yarı Final serisi ilk maçında Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta'yı sahasında konuk etti.

İki takımın da hücumda etkili başladığı maçın ilk çeyreği Anadolu Efes'in 22-19'luk üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci çeyrekte hücumda daha etkili bir oyun ortaya koyan Galatasaray Doğa Sigorta, ilk yarıyı 41-43'lük skorla önde kapattı.

Üçüncü çeyrek büyük çekişmeye sahne olurken Anadolu Efes, 64-63'lük üstünlüğü yakalayarak son çeyreğe girdi.

Son çeyreğin başında Anadolu Efes, farkı 6 sayıya kadar çıkarmasına rağmen 4:43 kala Galatasaray, 73-73 ile eşitliği yakaladı. Son bölümde Anadolu Efes, yeniden üstünlüğü yakalasa da skor 80-77'yken Galatasaray, Nigel Hayes ile üç sayı atışından faydalanamadı ve sonrasındaki faullerle ev sahibi Anadolu Efes, karşılaşmadan 82-77'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, seride 1-0 öne geçmeyi başardı. Üç maç kazananın finale yükselmeyi başaracağı serinin ikinci maçı, 2 Mayıs Pazar günü yine Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak.